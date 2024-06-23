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Третья штурмовая показала уникальное видео окопного боя в Харьковской области

23 июня 2024 20:24
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Харьковской области боец ВСУ ликвидировал двух российских оккупантов в окопе
Боец ВСУ уничтожает российских оккупантов. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Кадры боя на Харьковщине показывают героизм украинских воинов в борьбе с оккупантами. В частности, показана ликвидация захватчиков в окопе.

Соответствующее видео опубликовал 1-й механизированный батальон 3-й ОШБр в воскресенье, 23 июня.

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Украинские военные рассказывают, что боец 1-го механизированного батальона получил ранения во время окопного боя, но смог продолжить выполнение боевого задания.

"Его присыпало в блиндаже, но он откопался и навалил со стрелковки двум оккупантам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные получили смертельные ранения и были ликвидированы.

После успешной ликвидации врагов боец продолжил выполнять боевую задачу, демонстрируя волю к победе и высокий профессионализм.

Ранее бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как они с помощью дронов уничтожают российскую пехоту . Операторы удачно справились с работой и сбросили боеприпасы прямо на головы оккупантам.

Также мы писали, что украинские бойцы взвода БПЛА первого штурмового батальона ликвидировали девять оккупантов . Военные увидели скопления пехотинцев в посадках на Харьковщине и направили туда дрон.

 

война
ВСУ
Харьковская область
оккупанты
война в Украине
штурмовая бригада
русские солдаты

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