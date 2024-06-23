Беспилотники уничтожили российскую технику и личный состав на фронте

Уничтожение русской техники. Фото: скриншот

Операторы беспилотных летательных аппаратов продолжают удачно уничтожать технику и личный состав российских захватчиков. Несмотря на попытки оккупантов маскироваться, украинские дроны находят врага.

Видео работы операторов БпЛА 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск и приданных подразделений показали в Генштабе ВСУ в воскресенье, 23 июня.

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В Генштабе рассказывают, что, несмотря на попытки оккупантов маскироваться, украинские дроны находят и уничтожают врага.

"Вражеские бронемашины, пушки, пехота — обречены, когда на охоту вылетают дроны 71 ОЕБр", — говорится в сообщении.

Военные отмечают, что работа операторов БпЛА не прекращается, а их усилия направлены на то, чтобы обеспечить максимальную эффективность в уничтожении врага.

"Уничтожение врага продолжается каждый день, без передышки для оккупантов", — добавили в Генштабе.

Ранее 3-я штурмовая показала уникальное видео окопного боя на Харьковщине. Боец 1-го механизированного батальона получил ранения, но смог продолжить выполнение боевого задания и ликвидировал оккупантов.

Также мы сообщали, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали работу боевой машины пехоты Bradley по российской пехоте.