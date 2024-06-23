Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Генштабе показали видео, как десантники уничтожают российскую технику и пехоту arrow

В Генштабе показали видео, как десантники уничтожают российскую технику и пехоту

23 июня 2024 21:56
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Беспилотники уничтожили российскую технику и личный состав на фронте
Уничтожение русской техники. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Операторы беспилотных летательных аппаратов продолжают удачно уничтожать технику и личный состав российских захватчиков. Несмотря на попытки оккупантов маскироваться, украинские дроны находят врага.

Видео работы операторов БпЛА 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск и приданных подразделений показали в Генштабе ВСУ в воскресенье, 23 июня.

Читайте также:

Что уничтожили украинские дроны

В Генштабе рассказывают, что, несмотря на попытки оккупантов маскироваться, украинские дроны находят и уничтожают врага.

"Вражеские бронемашины, пушки, пехота — обречены, когда на охоту вылетают дроны 71 ОЕБр", — говорится в сообщении.

Военные отмечают, что работа операторов БпЛА не прекращается, а их усилия направлены на то, чтобы обеспечить максимальную эффективность в уничтожении врага.

"Уничтожение врага продолжается каждый день, без передышки для оккупантов", — добавили в Генштабе.

Ранее 3-я штурмовая показала уникальное видео окопного боя на Харьковщине. Боец 1-го механизированного батальона получил ранения, но смог продолжить выполнение боевого задания и ликвидировал оккупантов.

Также мы сообщали, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали работу боевой машины пехоты Bradley по российской пехоте.

война
ВСУ
беспилотники
военная техника
оккупанты
Генштаб ВСУ
дроны
война в Украине
десант
FPV-дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны