Украинский дрон-камикадзе ликвидировал оккупанта — видео 38 ОБрМП

Дым после удара украинского дрона по оккупантам. Фото: скриншот из видео 38 ОБрМП

Выследили и уничтожили — бойцы отдельной бригады морской пехоты показали ювелирную работу оператора дрона. Украинский ударный беспилотник попал прямо в скрывавшегося за зданием оккупанта.

Видео опубликовано в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" во вторник, 25 июня.

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Работа украинских дронов по захватчикам

"Разбомбили центр принятия решенному москалику", — говорится в комментарии к видео.

Напомним, в Харьковской области во время штурма опорного пункта россиян бойцы 36-й ОБрМП атаковали врага с воздуха: по позициям захватчиков ударили с помощью FPV-дрона.

Также военные пограничной бригады "Помста" во время отражения дерзкого штурма россиян на Бахмутском направлении уничтожили не только пехоту противника, но и несколько единиц техники.

Ранее мы сообщали, как на Запорожском направлении пограничники дронами уничтожили российские позиции.