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Пограничники показали, как уничтожают врага на Северском направлении — видео

25 июня 2024 09:51
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Пограничники уничтожили шестерых оккупантов на Северском направлении
Пограничники уничтожают российских военных. Фото: скриншот ГПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на наших территориях. Благодаря ударным дронам пограничники бригады "Помста" ликвидировали шестерых россиян, еще двое были ранены.

Видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы в Украине во вторник, 25 июня.

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Ликвидация оккупантов дронами

В результате работы ударных дронов украинским пограничникам бригады "Помста" удалось уничтожить шестерых россиян на Северском направлении, еще двое были поражены.

Напомним, бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты показали ювелирную работу оператора дрона. Украинский ударный беспилотник попал прямо в скрывавшегося за зданием оккупанта.

Также военные пограничной бригады "Помста" во время отражения дерзкого штурма россиян на Бахмутском направлении уничтожили не только пехоту противника, но и кучу техники.

война
ВСУ
пограничники
оккупанты
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война в Украине
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ранение
потери оккупантов

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