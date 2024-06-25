Пограничники уничтожили шестерых оккупантов на Северском направлении

Пограничники показали, как уничтожают врага на Северском направлении — видео
Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на наших территориях. Благодаря ударным дронам пограничники бригады "Помста" ликвидировали шестерых россиян, еще двое были ранены.
Видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы в Украине во вторник, 25 июня.
Ликвидация оккупантов дронами
В результате работы ударных дронов украинским пограничникам бригады "Помста" удалось уничтожить шестерых россиян на Северском направлении, еще двое были поражены.
Напомним, бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты показали ювелирную работу оператора дрона. Украинский ударный беспилотник попал прямо в скрывавшегося за зданием оккупанта.
Также военные пограничной бригады "Помста" во время отражения дерзкого штурма россиян на Бахмутском направлении уничтожили не только пехоту противника, но и кучу техники.
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