Пограничники уничтожили шестерых оккупантов на Северском направлении

Пограничники уничтожают российских военных. Фото: скриншот ГПСУ

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на наших территориях. Благодаря ударным дронам пограничники бригады "Помста" ликвидировали шестерых россиян, еще двое были ранены.

Видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы в Украине во вторник, 25 июня.

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Ликвидация оккупантов дронами

В результате работы ударных дронов украинским пограничникам бригады "Помста" удалось уничтожить шестерых россиян на Северском направлении, еще двое были поражены.

Напомним, бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты показали ювелирную работу оператора дрона. Украинский ударный беспилотник попал прямо в скрывавшегося за зданием оккупанта.

Также военные пограничной бригады "Помста" во время отражения дерзкого штурма россиян на Бахмутском направлении уничтожили не только пехоту противника, но и кучу техники.