Третя штурмова бригада ліквідувала нову партію росіян

Знищення ворожої піхоти. Фото: скриншот

Українські військові продовжують нещадно бити по силах ворога. Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали кадри знищення російської піхоти.

Відео опублікувала пресслужба бригади у вівторок, 25 червня.

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Військові 3-ї ОШБр ліквідували нову партію росіян за допомогою FPV-дронів. Бійці активно атакують бліндажі, окопи та переслідують ворожі групи. На відео видно роботу Paskuda group" з Протитанкового батальйону.

Нагадаємо, на Харківщині під час штурму опорного пункту росіян бійці 36-ї ОБрМП атакували ворога з повітря: по позиціях загарбників вдарили за допомогою FPV-дрона.

Також військові прикордонної бригади "Помста" під час відбиття зухвалого штурму росіян на Бахмутському напрямку знищили не лише піхоту противника, а й купу техніки.

Раніше ми повідомляли, як на Запорізькому напрямку прикордонники дронами знищили російські позиції.