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У Третій штурмовій показали кадри знищення ворожої піхоти

25 червня 2024 16:32
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Бригадир Софія
редактор
Третя штурмова бригада ліквідувала нову партію росіян
Знищення ворожої піхоти. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські військові продовжують нещадно бити по силах ворога. Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали кадри знищення російської піхоти.

Відео опублікувала пресслужба бригади у вівторок, 25 червня. 

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Військові 3-ї ОШБр ліквідували нову партію росіян за допомогою FPV-дронів. Бійці активно атакують бліндажі, окопи та переслідують ворожі групи. На відео видно роботу Paskuda group" з Протитанкового батальйону.

 Нагадаємо, на Харківщині під час штурму опорного пункту росіян бійці 36-ї ОБрМП атакували ворога з повітря: по позиціях загарбників вдарили за допомогою FPV-дрона. 

Також військові прикордонної бригади "Помста" під час відбиття зухвалого штурму росіян на Бахмутському напрямку знищили не лише піхоту противника, а й купу техніки.

Раніше ми повідомляли, як на Запорізькому напрямку прикордонники дронами знищили російські позиції

війна
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Україна
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війна в Україні
штурмова бригада
FPV-дрони

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