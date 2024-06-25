Третя штурмова бригада ліквідувала нову партію росіян

У Третій штурмовій показали кадри знищення ворожої піхоти
Українські військові продовжують нещадно бити по силах ворога. Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали кадри знищення російської піхоти.
Відео опублікувала пресслужба бригади у вівторок, 25 червня.
Українські дрони знищують ворожу піхоту
Військові 3-ї ОШБр ліквідували нову партію росіян за допомогою FPV-дронів. Бійці активно атакують бліндажі, окопи та переслідують ворожі групи. На відео видно роботу Paskuda group" з Протитанкового батальйону.
Нагадаємо, на Харківщині під час штурму опорного пункту росіян бійці 36-ї ОБрМП атакували ворога з повітря: по позиціях загарбників вдарили за допомогою FPV-дрона.
Також військові прикордонної бригади "Помста" під час відбиття зухвалого штурму росіян на Бахмутському напрямку знищили не лише піхоту противника, а й купу техніки.
Раніше ми повідомляли, як на Запорізькому напрямку прикордонники дронами знищили російські позиції.
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