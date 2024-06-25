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В Третьей штурмовой показали кадры уничтожения вражеской пехоты

25 июня 2024 16:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Третья штурмовая бригада ликвидировала новую партию россиян
Уничтожение вражеской пехоты. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинские военные продолжают беспощадно избивать по силам врага. Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали кадры уничтожения российской пехоты.

Видео опубликовала пресс-служба бригады во вторник, 25 июня.

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Военные 3-и ОШБр ликвидировали новую партию россиян с помощью FPV-дронов. Бойцы активно атакуют блиндажи, окопы и преследуют вражеские группы. На видео видна работа "Paskuda group" из Противотанкового батальона.

Напомним, в Харьковской области во время штурма опорного пункта россиян бойцы 36-й ОБрМП атаковали врага с воздуха. По позициям захватчиков ударили с помощью FPV-дрона.

Также военные пограничной бригады "Помста" во время отражения дерзкого штурма россиян на Бахмутском направлении уничтожили не только пехоту противника, но и кучу техники.

Ранее мы сообщали, как на Запорожском направлении пограничники дронами уничтожили российские позиции.

война
россияне
Украина
военные
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война в Украине
штурмовая бригада
FPV-дроны

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