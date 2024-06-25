Третья штурмовая бригада ликвидировала новую партию россиян

Уничтожение вражеской пехоты. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают беспощадно избивать по силам врага. Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали кадры уничтожения российской пехоты.

Видео опубликовала пресс-служба бригады во вторник, 25 июня.

Читайте также:

Украинские дроны уничтожают вражескую пехоту

Военные 3-и ОШБр ликвидировали новую партию россиян с помощью FPV-дронов. Бойцы активно атакуют блиндажи, окопы и преследуют вражеские группы. На видео видна работа "Paskuda group" из Противотанкового батальона.

Напомним, в Харьковской области во время штурма опорного пункта россиян бойцы 36-й ОБрМП атаковали врага с воздуха. По позициям захватчиков ударили с помощью FPV-дрона.

Также военные пограничной бригады "Помста" во время отражения дерзкого штурма россиян на Бахмутском направлении уничтожили не только пехоту противника, но и кучу техники.

Ранее мы сообщали, как на Запорожском направлении пограничники дронами уничтожили российские позиции.