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На Сумському напрямку прикордонники дронами нищать ворожу техніку

26 червня 2024 12:55
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Знищення ворожого озброєння та техніки на Сумському напрямку — в ДПСУ показали ефектне відео
Російський кулемет "Корд" перетворився на ціль прикордонників. Фото: скриншот із відео
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

На Сумському напрямку прикордонники показали результативну роботу по окупантах та ворожій техніці із застосуванням дронів-камікадзе та FPV-дронів. Серед ліквідованих цілей — кілька автомобілів, прихована техніка та озброєння. 

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у середу, 26 червня. 

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Аеророзвідники Держприкордонслужби ефективно використовують весь спектр безпілотної авіації — дрони-камікадзе та FPV-дрони.

На відео — кілька діб кропіткої роботи пілотів-прикордонників поблизу кордону з Сумщиною. Серед знищених цілей:

  • кулемет "Корд";
  • ворожий автотранспорт;
  • броньовик;
  • інша прихована техніка.

"Кожна пташка на вагу золота, тому намагаємося одним боєприпасом уразити одразу кілька цілей", — зазначає пілот на псевдо "Спринтер".

Нагадаємо, на Харківщині танкісти 92-ї бригади імені І. Сірка завдали ударів по окупантах попри влучання у машину ворожого FPV-дрона.

Також у Харківській області військові 3-ї ОШБр зачистили позиції від російських окупантів: бій відбувався у довгому окопі, в який застрибували бійці ворожої армії. 

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади оприлюднили відеопідтвердження знищення ще 180 окупантів на Харківщині. 

війна
прикордонники
дрони
війна в Україні
ДПСУ
втрати окупантів
FPV-дрони

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