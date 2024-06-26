Уничтожение вражеского вооружения и техники на Сумском направлении – в ГПСУ показали эффектное видео

На Сумском направлении пограничники дронами уничтожают вражескую технику
На Сумском направлении пограничники показали результативную работу по оккупантах и вражеской технике с применением дронов-камикадзе и FPV-дронов. Среди ликвидированных целей несколько автомобилей, спрятанная техника и оружие.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду, 26 июня.
Операторы дронов ГНСУ уничтожают врага на Сумском направлении
Операторы дронов ГПСУ уничтожают врага на Сумском направлении
Аэроразведчики Госпогранслужбы эффективно используют весь спектр беспилотной авиации — дроны-камикадзе и FPV-дроны.
На видео — несколько суток кропотливой работы пилотов-пограничников вблизи границы с Сумской областью. Среди уничтоженных целей:
- пулемет "Корд";
- вражеский автотранспорт;
- броневик;
- другая скрытая техника.
"Каждая птичка на вес золота, поэтому стараемся одним боеприпасом поразить сразу несколько целей", — отмечает пилот на псевдо "Спринтер".
Напомним, на Харьковщине танкисты 92-й бригады имени И. Сирко нанесли удары по оккупантам, несмотря на попадание в боевую машину вражеского FPV-дрона.
Также в Харьковской области военные 3-й ОШБр зачистили позиции от российских оккупантов: бой проходил в длинном окопе, в который запрыгивали бойцы вражеской армии.
Ранее защитники из Третьей отдельной штурмовой бригады обнародовали видеоподтверждение уничтожения еще 180 оккупантов в Харьковской области.
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