Український військовий. Фото: Reuters

Захисники Третьої окремої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення ще 180 окупантів на Харківщині у травні. Вони просувались на позиції Третьої штурмової на Харківщині.

Про це повідомили в 3-тій ОШБ у понеділок, 24 червня.

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Задокументовано ще 180 знищених росіян

За словами військових, відзнято ще 180 знищених росіян, які сунулись на позиції Третьої штурмової на Харківщині.

"Від деяких з них залишились тільки кістки. Інші продовжують гнити на українській Слобожанській землі", — кажуть бійці.

Це вже друга частина подібних відео за травень, які публікує 3-тя ОШБР. 19 червня у бригаді опублікували докази ліквідації 250 окупантів. Тоді публікували роботу 1-го мехбату бригади.

Наразі у 3-ї штурмовій повідомляють, що "набаранили дронами, мінометами, кулеметами" бійці 1-го штурмового.

Нагадаємо, на Харківщині боєць 3 окремої штурмової бригади ЗСУ під час ближнього бою ліквідував двох окупантів. До того ж, українському захисникові вдалося це зробити навіть після отриманого поранення.

Раніше у ЗСУ спростували інформацію про повне захоплення ворогом Новоолександрівки, яку напередодні опублікували аналітики проєкту DeepState.

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