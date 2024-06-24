Задокументовано ще 180 знищених росіян

Уничтожено 180 оккупантов — в Третьей штурмовой показали отснятые потери врага
Защитники Третьей рулевой штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения еще 180 оккупантов в Харьковской области в мае. Они продвигались на позиции Третьей штурмовой в Харьковской области.
Об этом сообщили в 3-й ОШБ в понедельник, 24 июня.
Задокументировано еще 180 уничтоженных россиян
По словам военных, сняты еще 180 уничтоженных россиян, которые двинулись на позиции Третьей штурмовой в Харьковской области.
"От некоторых из них остались только кости. Другие продолжают гнить на украинской Слобожанские земли", — говорят бойцы.
Это уже вторая часть подобных видео за май, которые публикует 3-я ОШБР. 19 июня в бригаде опубликовали доказательства ликвидации 250 окупантов. Тогда публиковали работу 1-го мехбата бригады.
В 3-й штурмовой сообщают, что "наступили дронами, минометами, пулеметами" бойцы 1-го штурмового.
Напомним, в Харьковской области боец 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ во время ближнего боя ликвидировал двух оккупантов . К тому же украинскому защитнику удалось это сделать даже после полученного ранения.
Ранее в ВСУ опровергли информацию о полном захвате врагом Новоалександровки, которую накануне опубликовали аналитики проекта DeepState.
Также мы сообщали, что глава штаба "Азов" Богдан Кротевич официально обратился в ДБР и обвинил одного из украинских генералов в военных преступлениях.
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