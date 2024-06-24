Захоплення Новоолександрівки на Покровському напрямку

Українські військові. Фото: ЗСУ

Аналітики проєкту DeepState у неділю, 23 червня, опублікували інформацію про захоплення окупантами населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку. Вони зауважили, що тепер росіяни наблизилися до надважливої для ЗСУ траси Покровськ — Костянтинівка.

Цю інформацію спростував СтратКом ЗСУ в Telegram у понеділок, 24 червня.

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"Зазначена інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності!!!" — йдеться у повідомленні.

В ЗСУ наголосили, що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся — повністю населений пункт ворог не контролює, на вулицях точаться важкі бої. Противник має перевагу у силах та несамовито наступає, але бійці 110-ї ОМБр спільно з іншими підрозділами стримують його дикий натиск.

Відомо, що частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під вогневим контролем ЗСУ та вживаються всі заходи для вибиття звідти окупантів.

"Прохання до різного роду військових аналітиків та експертів з військової тематики: не розповсюджувати неперевірену інформацію, яка далека від істинної, а представників медіа — більш ретельно її перевіряти та користуватися офіційними джерелами інформації", — додали в СтратКомі.

Скриншот допису СтратКома

Раніше у DeepState писали, що на шляху до надважливої логістичної траси Покровськ — Костянтинівка з населених пунктів залишається лише село Воздвиженка.

Також в ISW повідомили, що російські війська нарощують темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області. Водночас аналітики вважають, що наступ на півночі від Харкова мав на меті відтягнути українські сили на той напрямок.