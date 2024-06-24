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В ВСУ опровергли информацию о полном захвате врагом Новоалександровки

24 июня 2024 07:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Захват Новоалександровки на Покровском направлении
Украинские военные. Фото: ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Аналитики проекта DeepState в воскресенье, 23 июня, опубликовали информацию о захвате оккупантами населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении. Они отметили, что теперь россияне приблизились к сверхважной для ВСУ трассе Покровск — Константиновка.

Эту информацию опроверг Стратком ВСУ в Telegram в понедельник, 24 июня.

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"Указанная информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности!!!", — говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся — полностью населенный пункт враг не контролирует, на улицах ведутся тяжелые бои. Противник имеет преимущество в силах и неистово наступает, но бойцы 110 ОМБр совместно с другими подразделениями сдерживают его дикий напор.

Известно, что часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под огневым контролем ВСУ и принимаются все меры по выбиванию оттуда оккупантов.

"Просьба к разному рода военным аналитикам и экспертам по военной тематике: не распространять непроверенную информацию, которая далека от истинной, а представителей медиа более тщательно ее проверять и пользоваться официальными источниками информации", — добавили в СтратКоме.

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Скриншот поста СтратКома

Ранее в DeepState писали, что на пути к важнейшей логистической трассе Покровск — Константиновка из населенных пунктов остается только село Воздвиженка.

Также в ISW сообщили, что российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в Донецкой области. В то же время аналитики считают, что наступление на севере от Харькова имело целью оттянуть украинские силы на это направление.

ВСУ
Донецкая область
оккупанты
Генштаб ВСУ
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