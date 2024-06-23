Росія нарощує темпи наступу на Донеччині — що це означає

Українські військові. Фото: Третя штурмова бригада

Російські війська нарощують темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області. Водночас аналітики вважають, що наступ на півночі від Харкова мав на меті відтягнути українські сили на той напрямок.

Про це пише ISW.

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Так, російські наступальні операції в Харківській області мають на меті насамперед зафіксувати та відвернути увагу українських сил, аби активізуватися на інших ділянках фронту. Тому російські війська збільшили інтенсивність атак на напрямку Торецьк — Горлівка та підтримують відносно високу їх інтенсивність, здобувши кілька тактичних перемог.

"Російські війська загалом не проявляли активності на цій ділянці фронту протягом усього 2024 року, тому їхня активізація та інтенсифікація заслуговують на увагу", — зауважили аналітики.

Водночас темп наступальних операцій на півночі Харківської області різко знизився, особливо у порівнянні з початком наступальних операцій. Командування ЗС Росії вважає, що наступ мав на меті зафіксувати українську живу силу та дефіцитні матеріальні засоби на цій ділянці, щоб надати росіянам можливість відновити наступ в Донецькій області.

ISW пише, що деякі українські сили передислокували підрозділи з Донеччини на Харківщину, тому ворог може використовувати це для посилення атак, особливо на напрямку Торецьк-Горлівка. Також він активно обстрілює напрямок Часового Яру та навколо Авдіївки і незабаром може ще більше посилити атаки.

На думку Інституту, літній наступ Росії, ймовірно, буде зосереджений на сході України з метою розтягнути обмежені ресурси України.

Раніше ЗСУ просунулися на Харківщині та вибили росіян із села Тихе, що в 4 км від російського кордону. Також українські підрозділи продовжують блокувати армію Росії на агрегатному заводі у Вовчанську.

Крім того, аналітики ISW проаналізували результат дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ: це дало можливість зменшити на 16% площу безпечного простору країни-агресора.