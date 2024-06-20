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ЗСУ просуваються на Харківщині, триває блокування окупантів на заводі у Вовчанську, — ISW

20 червня 2024 10:19
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
ЗСУ просуваються на Харківщині — у ISW повідомили деталі
Українські бійці на передовій. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

ЗСУ просунулися на Харківщині та вибили росіян із села Тихе, що в 4 км від російського кордону. Також українські підрозділи продовжують блокувати армію Росії на агрегатному заводі у Вовчанську.

Інформацію про це опублікували у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у четвер, 20 червня.

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На Харківщині росіяни не полишають спроб відтіснити українські сили від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до міста Харкова на відстань пострілу артилерії. 

"Українські сили нещодавно відвоювали Тихе і просунулися в інших місцях на північний схід від Харкова на тлі продовження російських наступальних операцій на півночі Харківської області 19 червня. Російський мілблогер повідомив 17 і 18 червня, що українські сили захопили Тихе (на сході від Вовчанська) і що російські сили завдали авіаударів по населеному пункту, припускаючи, що українські сили, ймовірно, захопили населений пункт протягом останніх кількох днів", — йдеться у звіті.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 і 18 червня, показують, що українські сили також нещодавно відвоювали райони в південній і центральній частині Станиці (на південний захід від Вовчанська), а українські військові повідомили 10 і 18 червня про повернення під свій контроль позицій поблизу Станиці.

ЗСУ просуваються на Харківщині, триває блокування окупантів на заводі у Вовчанську, — ISW - фото 1
Карта Харківської області. Фото: ISW

Що відбувається у Вовчанську

Речник Харківського угруповання військ України полковник Юрій Повх заявив 19 червня, що українські сили заблокували десятки російських солдатів у невстановленому укріпрайоні Вовчанська.

Також ЗСУ оточили до 200 російських військовослужбовців на Вовчанському агрегатному заводі в центральній частині міста.

"Російські сили завдали удару по Вовчанську 13 керованими авіабомбами протягом однієї години, що вказує на те, що російські сили можуть готуватися до обмеженого наступу у Вовчанську найближчими днями. Російські мілблогери стверджували, що російські сили продовжували просуватися в північній частині Вовчанська і в напрямку Тихе, але ISW не знайшла підтвердження цим заявам", — зазначили аналітики.

Атаки біля Вовчанська та Липців

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська продовжували наземні атаки поблизу Вовчанська і на північ від Харкова в районі Липців 18 і 19 червня.

"Російські мілблогери стверджували, що українські сили дещо знизили інтенсивність своїх контратак в межах і на південь від Глибокого (на північ від Харкова), але загальна інтенсивність бойових дій в цьому районі залишається високою", — повідомляється у звіті.

Як повідомили в ISW, російські мілблогери продовжували стверджувати, що українські сили стягують резерви на харківському напрямку для підготовки до подальших контратак.

Нагадаємо, в ISW пояснили, з якою метою Росія обвинувачує українських військових і посадовців країн НАТО: аналітики впевнені, що заочні обвинувачення Росією українських військовослужбовців у злочинах є намаганням запровадити законодавство РФ за межами своєї юрисдикції. 

Раніше ми повідомляли, що Сили оборони продовжують атаки на російські системи ППО у Криму: так українські захисники готуються до отримання літаків F-16.

Також аналітики ISW проаналізували результат дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ: це дало можливість зменшити на 16% площу безпечного простору країни-агресора.  

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