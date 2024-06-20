ВСУ продвигаются в Харьковской области — в ISW сообщили детали

Украинские бойцы на передовой. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

ВСУ продвинулись в Харьковской области и выбили россиян из села Тихое, что в 4 км от российской границы. Также украинские подразделения продолжают блокировать армию России на агрегатном заводе в Волчанске.

Информацию об этом опубликовали в отчете американского Института изучения войны (ISW) в четверг, 20 июня.

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На Харьковщине россияне не оставляют попыток оттеснить украинские силы от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к городу Харькову на расстояние выстрела артиллерии.

"Украинские силы недавно отвоевали Тихое и продвинулись в других местах к северо-востоку от Харькова на фоне продолжения российских наступательных операций на севере Харьковской области 19 июня. Российский милблогер сообщил 17 и 18 июня, что украинские силы захватили Тихое (на востоке от Волчанска) и что российские силы нанесли авиаудары по населенному пункту, предполагая, что украинские силы, вероятно, захватили населенный пункт в течение последних нескольких дней", — говорится в отчете.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 и 18 июня, показывают, что украинские силы также недавно отвоевали районы в южной и центральной части Станицы (к юго-западу от Волчанска), а украинские военные сообщили 10 и 18 июня о возвращении под свой контроль позиций вблизи Станицы.

Карта Харьковской области. Фото: ISW

Что происходит в Волчанске

Спикер Харьковской группировки войск Украины полковник Юрий Повх заявил 19 июня, что украинские силы заблокировали десятки российских солдат в неустановленном укрепрайоне Волчанска.

Также ВСУ окружили до 200 российских военнослужащих на Волчанском агрегатном заводе в центральной части города.

"Российские силы нанесли удар по Волчанску 13 управляемыми авиабомбами в течение одного часа, что указывает на то, что российские силы могут готовиться к ограниченному наступлению в Волчанске в ближайшие дни. Российские милблогеры утверждали, что российские силы продолжали продвигаться в северной части Волчанска и в направлении Тихого, но ISW не нашла подтверждения этим заявлениям", — отметили аналитики.

Атаки возле Волчанска и Липцев

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска продолжали наземные атаки вблизи Волчанска и к северу от Харькова в районе Липцов 18 и 19 июня.

"Российские милблогеры утверждали, что украинские силы несколько снизили интенсивность своих контратак в пределах и к югу от Глубокого (к северу от Харькова), но общая интенсивность боевых действий в этом районе остается высокой", — сообщается в отчете.

Как сообщили в ISW, российские милблогеры продолжали утверждать, что украинские силы стягивают резервы на харьковском направлении для подготовки к дальнейшим контратакам.

Напомним, в ISW объяснили, с какой целью Россия обвиняет украинских военных и должностных лиц стран НАТО: аналитики уверены, что заочные обвинения Россией украинских военнослужащих в преступлениях — попытка ввести законодательство РФ за пределами своей юрисдикции.

Ранее мы сообщали, что Силы обороны продолжают атаки на российские системы ПВО в Крыму: так украинские защитники готовятся к получению самолетов F-16.

Также аналитики ISW проанализировали результат разрешения Украине бить американским оружием по территории РФ: это дало возможность снизить на 16% площадь безопасного пространства страны-агрессора.