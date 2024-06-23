Россия наращивает темпы наступления в Донецкой области — что это значит

Украинские военные. Фото: Третья штурмовая бригада

Российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в Донецкой области. В то же время аналитики считают, что наступление на севере от Харькова было целью оттянуть украинские силы на то направление.

Об этом пишет ISW.

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Так, цель российских наступательных операций в Харьковской области — прежде всего зафиксировать и отвлечь внимание украинских сил, чтобы активизироваться на других участках фронта. Поэтому российские войска увеличили интенсивность атак на направлении Торецк — Горловка и поддерживают относительно высокую их интенсивность, одержав несколько тактических побед.

"Российские войска вообще не проявляли активности на этом участке фронта в течение всего 2024 года, поэтому их активизация и интенсификация заслуживают внимания", — отметили аналитики.

В то же время темп наступательных операций на севере Харьковской области резко снизился, особенно по сравнению с началом наступательных операций. Командование ВС России считает, что цель наступления — зафиксировать украинскую живую силу и дефицитные материальные средства на этом участке, чтобы предоставить россиянам возможность возобновить наступление в Донецкой области.

ISW пишет, что некоторые украинские силы передислоцировали подразделения из Донеччины на Харьковщину, поэтому враг может использовать это для усиления атак, особенно на направлении Торецк — Горловка. Также он активно обстреливает направление Часового Яра и вокруг Авдеевки и вскоре может еще больше усилить атаки.

По мнению Института, летнее наступление России, вероятно, будет сосредоточено на востоке Украины с целью растянуть ограниченные ресурсы Украины.

Ранее ВСУ продвинулись в Харьковской области и выбили россиян из села Тихое, которое в 4 км от российской границы. Также украинские подразделения продолжают блокировать армию России на агрегатном заводе в Волчанске.

Кроме того, аналитики ISW проанализировали результат разрешения Украине бить американским оружием по территории РФ: это дало возможность снизить на 16% площадь безопасного пространства страны-агрессора.