Росіяни наблизились до траси Покровськ-Костянтинівка, окупувавши Новоолександрівку — DeepState

Росіяни окупували ще одне село і наблизились до надважливої траси на Донбасі, — DeepState
Російські окупаційні війська наблизилися до надважливої для ЗСУ траси Покровськ-Костянтинівка, захопивши село Новоолександрівка Донецької області.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState в Telegram у неділю, 23 червня.
Росіяни намагаються закріпитися на околицях Новоолександрівки
За даними аналітиків, російські війська намагаються закріпитися на західних околицях села Новоолександрівка.
"Сили оборони України проводять ураження живої сили, щоб зупинити подальше просування", — йдеться у повідомленні.
У DeepState наголошують, що на шляху до надважливої логістичної траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише село Воздвиженка.
Аналітики зазначають, для Сил оборони важливо зупинити подальший наступ росіян.
"В деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить", — підсумували вони.
Раніше в ISW повідомили, що російські війська нарощують темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області. Водночас аналітики вважають, що наступ на півночі від Харкова мав на меті відтягнути українські сили на той напрямок.
Також ми писали, що ситуація у місті Часів Яр Донецької області та довколо нього — надзвичайно важка. Щоб посилити оборону населеного пункту, в район Часового Яру передислокували підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила.
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