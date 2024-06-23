Росіяни наблизились до траси Покровськ-Костянтинівка, окупувавши Новоолександрівку — DeepState

Траса Костянтинівка-Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Російські окупаційні війська наблизилися до надважливої для ЗСУ траси Покровськ-Костянтинівка, захопивши село Новоолександрівка Донецької області.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState в Telegram у неділю, 23 червня.

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Росіяни намагаються закріпитися на околицях Новоолександрівки

За даними аналітиків, російські війська намагаються закріпитися на західних околицях села Новоолександрівка.

"Сили оборони України проводять ураження живої сили, щоб зупинити подальше просування", — йдеться у повідомленні.

Росіяни захопили Новоолександрівку. Фото: DeepState

У DeepState наголошують, що на шляху до надважливої логістичної траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише село Воздвиженка.

Аналітики зазначають, для Сил оборони важливо зупинити подальший наступ росіян.

"В деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить", — підсумували вони.

Пост DeepState у Telegram. Скриншот

Раніше в ISW повідомили, що російські війська нарощують темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області. Водночас аналітики вважають, що наступ на півночі від Харкова мав на меті відтягнути українські сили на той напрямок.

Також ми писали, що ситуація у місті Часів Яр Донецької області та довколо нього — надзвичайно важка. Щоб посилити оборону населеного пункту, в район Часового Яру передислокували підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила.