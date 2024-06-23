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Россияне оккупировали еще одно село и приблизились к сверхважной трассе на Донбассе, — DeepState

23 июня 2024 22:37
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Россияне приблизились к трассе Покровск-Константиновка, оккупировав Новоалександровку - DeepState
Трасса Константиновка-Покровск, Донецкая область. Кадр из видео Суспільне Донбас
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Российские оккупационные войска приблизились к сверхважной для ВСУ трассе Покровск-Константиновка, захватив село Новоалександровка Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState в Telegram, в воскресенье, 23 июня.

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Россияне пытаются закрепиться в окрестностях Новоалександровки

По данным аналитиков, российские войска пытаются закрепиться на западных окрестностях села Новоалександровка.

"Силы обороны Украины наносят удары по противнику, чтобы остановить дальнейшее продвижение", — говорится в сообщении.

DeepState
Россияне захватили Новоалександровку. Фото: DeepState

В DeepState отмечают, что на пути к сверхважной логистической трассе Покровск-Константиновка из населенных пунктов остается только село Воздвиженка.

Аналитики отмечают, что для Сил обороны важно остановить дальнейшее наступление россиян.

"В некоторой степени повторяется ситуация около Очеретино. Как и тогда, силы 47, 68, 25 бригад и прикомандированных подразделений сдерживают основной удар, обескровливая свой потенциал, а фланг трещит", — подытожили они.

DeepState
Пост DeepState в Telegram. Скриншот

Ранее в ISW сообщили, что российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в Донецкой области. В то же время аналитики считают, что наступление на севере от Харькова было целью оттянуть украинские силы на то направление.

Также мы писали, что ситуация в городе Часов Яр Донецкой области и вокруг него чрезвычайно тяжелая. Чтобы усилить оборону населенного пункта, в район Часового Яра передислоцировали подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила.

война
российские войска
ВСУ
Украина
Донецкая область
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война в Украине
Россия

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