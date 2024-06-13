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У Часовому Яру залишаються люди — Донецька ОВА закликає українців терміново евакуюватися

13 червня 2024 05:56
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Скільки людей залишилось у місті Часів Яр — відповідь голова Донецької ОВА
Знищене росіянами, місто Часів Яр. Фото ілюстративне: спецпідрозділ ГУР МО Kraken
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бої за місто Часів Яр Донецької області не припиняються. У місті залишилось 660 жителів. Вони не хочуть евакуюватися.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

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Часів Яр — знищений, доставляти в місто гуманітарку дедалі важче

За словами глави регіону, Часів Яр майже знищений і знаходиться під постійною атакою російських військ. Тому проводити евакуацію населення, доставляти людям гуманітарку стає дедалі важче. 

Ситуація з ліками та медичною допомогою дуже напружена. Медикаменти привозять волонтери. У громаді залишилось кілька медичних сестер та один лікар — місцева жителька, якій вже далеко за 70 років. 

Окупанти намагаються захопити Часів Яр через його стратегічне розташування на плато, а також через те, що Сили оборони використовують місто як логістичний центр. 

Нагадаємо, під час оборони українського міста Часів Яр у Донецькій області загинув відомий український спортсмен Володимир Яворський

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія проводить активні штурмові дії на підступах до Часового Яру. 

Донецька область
фронт
евакуація
війна
російські війська
Часів Яр
ЗСУ
ситуація на фронті

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