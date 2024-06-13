Скільки людей залишилось у місті Часів Яр — відповідь голова Донецької ОВА

Знищене росіянами, місто Часів Яр. Фото ілюстративне: спецпідрозділ ГУР МО Kraken

Бої за місто Часів Яр Донецької області не припиняються. У місті залишилось 660 жителів. Вони не хочуть евакуюватися.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Часів Яр — знищений, доставляти в місто гуманітарку дедалі важче

За словами глави регіону, Часів Яр майже знищений і знаходиться під постійною атакою російських військ. Тому проводити евакуацію населення, доставляти людям гуманітарку стає дедалі важче.

Ситуація з ліками та медичною допомогою дуже напружена. Медикаменти привозять волонтери. У громаді залишилось кілька медичних сестер та один лікар — місцева жителька, якій вже далеко за 70 років.

Окупанти намагаються захопити Часів Яр через його стратегічне розташування на плато, а також через те, що Сили оборони використовують місто як логістичний центр.

Нагадаємо, під час оборони українського міста Часів Яр у Донецькій області загинув відомий український спортсмен Володимир Яворський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія проводить активні штурмові дії на підступах до Часового Яру.