Сколько человек осталось в городе Часов Яр - ответ глава Донецкой ОВА

Уничтоженный россиянами, город Часов Яр. Фото иллюстративное: спецподразделение ГУР МО Kraken

Бои за город Часов Яр Донецкой области не прекращаются. В городе осталось 660 человек. Они не хотят эвакуироваться.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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Часов Яр — уничтожен, доставлять в город гуманитарку все труднее

По словам главы региона, Часов Яр почти уничтожен и находится под постоянной обстрелами российских войск. Поэтому проводить эвакуацию населения, доставлять людям гуманитарку становится сложнее.

Ситуация с лекарствами и медицинской помощью — очень напряженная. Медикаменты привозят волонтеры. В громаде осталось несколько медицинских сестер и один врач — местная жительница, которой уже далеко за 70 лет.

Оккупанты пытаются захватить Часов Яр из-за его стратегического расположения на плато, а также из-за того, что Силы обороны Украины используют город как логистический центр.

Напомним, во время обороны украинского города Часов Яр в Донецкой области погиб известный украинский спортсмен Владимир Яворский.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия проводит активные штурмовые действия на подступах к Часовому Яру.