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Штурмовий бій просто в окопі — бійці 3-ї ОШБр показали, як знищують окупантів на Харківщині

26 червня 2024 01:17
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Групи бійців Третьої штурмової зачищали позиції, поки окупанти продовжували в них застрибувати.
Військовий 3-ї ОШБр знищує окупантів в окопі. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Харківській області військові 3-ї ОШБр зачистили позиції від російських окупантів. Бій відбувався просто у довгому окопі, в який застрибували бійці ворожої армії. 

Унікальні кадри ближнього бою, зняті на камеру GoPro,  військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ опубліковали у вівторок, 25 червня.  

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Українські захисники кажуть, що це лише уривок штурмового бою в окопній лінії. Відео — з камери бійця на псевдо "Чук". Так працює 3-я рота 1-го штурмбату бригади.

"Один росіянин устиг вигукнути тільки "свои!" і "на помощь!",  до того як наші знешкодили його остаточно", — написано у Telegram 3-ї ОШБр.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення ще 180 окупантів на Харківщині. Також військові 3-ї ОШБр за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку. 

війна
російські війська
Харківська область
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штурмова бригада
фронт
3 ОШБр

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