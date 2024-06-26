Групи бійців Третьої штурмової зачищали позиції, поки окупанти продовжували в них застрибувати.

Військовий 3-ї ОШБр знищує окупантів в окопі. Фото: скриншот відео

У Харківській області військові 3-ї ОШБр зачистили позиції від російських окупантів. Бій відбувався просто у довгому окопі, в який застрибували бійці ворожої армії.

Унікальні кадри ближнього бою, зняті на камеру GoPro, військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ опубліковали у вівторок, 25 червня.

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Українські захисники кажуть, що це лише уривок штурмового бою в окопній лінії. Відео — з камери бійця на псевдо "Чук". Так працює 3-я рота 1-го штурмбату бригади.

"Один росіянин устиг вигукнути тільки "свои!" і "на помощь!", до того як наші знешкодили його остаточно", — написано у Telegram 3-ї ОШБр.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення ще 180 окупантів на Харківщині. Також військові 3-ї ОШБр за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку.