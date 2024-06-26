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Штурмовой бой прямо в окопе — бойцы 3-й ОШБр показали, как уничтожают оккупантов на Харьковщине

26 июня 2024 01:17
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Группы бойцов Третьей штурмовой зачищали позиции, пока оккупанты продолжали в них запрыгивать.
Военный 3-й ОШБр уничтожает оккупантов в окопе. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Харьковской области военные 3-й ОШБр зачистили позиции от российских оккупантов. Бой проходил непосредственно в длинном окопе, в который запрыгивали бойцы вражеской армии.

Уникальные кадры ближнего боя, снятые на камеру GoPro, военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ опубликовали во вторник, 25 июня.

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Украинские защитники говорят, что это отрывок штурмового боя в окопной линии. Видео — с камеры бойца с позывным "Чук". Так работает 3-я рота 1-го штурмбата бригады.

"Один россиянин успел крикнуть только: "свои!" и "на помощь!", прежде чем наши обезвредили его окончательно", — написано в Telegram 3-й ОШБр.

Ранее защитники Третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения еще 180 оккупантов в Харьковской области. Также военные 3 ОШБр с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян на Харьковском направлении.

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3 ОШБр

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