Группы бойцов Третьей штурмовой зачищали позиции, пока оккупанты продолжали в них запрыгивать.

Военный 3-й ОШБр уничтожает оккупантов в окопе. Фото: скриншот видео

В Харьковской области военные 3-й ОШБр зачистили позиции от российских оккупантов. Бой проходил непосредственно в длинном окопе, в который запрыгивали бойцы вражеской армии.

Уникальные кадры ближнего боя, снятые на камеру GoPro, военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ опубликовали во вторник, 25 июня.

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Украинские защитники говорят, что это отрывок штурмового боя в окопной линии. Видео — с камеры бойца с позывным "Чук". Так работает 3-я рота 1-го штурмбата бригады.

"Один россиянин успел крикнуть только: "свои!" и "на помощь!", прежде чем наши обезвредили его окончательно", — написано в Telegram 3-й ОШБр.

Ранее защитники Третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения еще 180 оккупантов в Харьковской области. Также военные 3 ОШБр с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян на Харьковском направлении.