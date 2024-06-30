Бойцы 3-й ОШБр поразили ценную гаубицу МСТА-С — видео

Минус 5 млн дол. — бойцы Третьей штурмовой похвастались поражением дорогой пушки
Защитники 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российскую гаубицу МСТА-С, которая стоит более 5 миллионов долларов. Кроме того, на счету военных танк, бронеавтомобиль и грузовик.
Соответствующее видео 3-я ОШБр обнародовала в субботу, 29 июня, в Telegram.
Какую военную технику окупантов уничтожила 3 ОШБр
"Еще одна МСТА-С оккупантов — на металлолом! Сожгли на Харьковщине одним FPV-дроном бойцы Третьей штурмовой. И это очередная 152-мм и ликвидированная нами вражеская пушка, стоимостью более пяти лямов долларов", — похвастались бойцы.
Защитники уточнили, что также поразили российские танк, броневик "Тайфун-К" и два грузовика.
"Технику и оружие отняли на участке бригады расчеты подразделения "FATUM" из Противотанкового бата!" — добавили в Третьей штурмовой.
Чем особая гаубица МСТА-С
"Мста-С" — советская и российская 152-мм самоходная гаубица, предназначенная для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерии, танков, бронетехники, противотанковых средств, живой силы, ПВО и ПРО, пунктов управления и полевых фортификационных сооружений.
Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, в частности в горных условиях.
Как украинские военные задают перцу оккупантам
Напомним, что украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по вражескому вооружению.
Также командующий опубликовал эффектные кадры работы беспилотников на линии фронта. Украинские военнослужащие, очевидно, завоевали паритет в дронах над российскими силами.
Добавим, что в составе ВСУ немало военной техники, в том числе и трофейной боевой техники врага. Однако наиболее интересной стала БМП "Басурманин", которая оказалась провалом российского ВПК.
Читайте Новини.LIVE!