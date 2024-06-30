Бойцы 3-й ОШБр поразили ценную гаубицу МСТА-С — видео

Военные целятся в гаубицу МСТА-С. Фото: скриншот

Защитники 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российскую гаубицу МСТА-С, которая стоит более 5 миллионов долларов. Кроме того, на счету военных танк, бронеавтомобиль и грузовик.

Соответствующее видео 3-я ОШБр обнародовала в субботу, 29 июня, в Telegram.

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"Еще одна МСТА-С оккупантов — на металлолом! Сожгли на Харьковщине одним FPV-дроном бойцы Третьей штурмовой. И это очередная 152-мм и ликвидированная нами вражеская пушка, стоимостью более пяти лямов долларов", — похвастались бойцы.

Защитники уточнили, что также поразили российские танк, броневик "Тайфун-К" и два грузовика.

"Технику и оружие отняли на участке бригады расчеты подразделения "FATUM" из Противотанкового бата!" — добавили в Третьей штурмовой.

Чем особая гаубица МСТА-С

"Мста-С" — советская и российская 152-мм самоходная гаубица, предназначенная для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерии, танков, бронетехники, противотанковых средств, живой силы, ПВО и ПРО, пунктов управления и полевых фортификационных сооружений.

Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, в частности в горных условиях.

Гаубица МСТА-С. Фото: Vitaly V. Кузмин

Как украинские военные задают перцу оккупантам

Напомним, что украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по вражескому вооружению.

Также командующий опубликовал эффектные кадры работы беспилотников на линии фронта. Украинские военнослужащие, очевидно, завоевали паритет в дронах над российскими силами.

Добавим, что в составе ВСУ немало военной техники, в том числе и трофейной боевой техники врага. Однако наиболее интересной стала БМП "Басурманин", которая оказалась провалом российского ВПК.