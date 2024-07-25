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Россиянка рассказала об атаках дронов на заправочные станции в Курской области — перехват ГУР

25 июля 2024 20:31
Валерия Барановская - редактор
Подрыв заправочных станций в России — в ГУР обнародовали запись разговора
Пожар в Курской области России 16 июля. Фото: росСМИ
Валерия Барановская - редактор

ГУР МО Украины поделилось записью звонка, в которой жительница России сообщает о подрывах заправочных станций в Курской области дронами. В управлении подчеркнули, что за каждое военное преступление против Украины будет справедливое возмездие.

Запись звонка опубликовала пресс-служба ГУР МО Украины в Telegram в четверг, 25 июля.

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Запись разговора женщины из России об атаках дронов в Курской области

Главное управление разведки Минобороны поделилось записью звонка, в котором жительница России сообщает о подрыве заправочных станций в Курской области.

На записи слышно как женщина рассказывает: "У нас заправку взорвали сейчас одну, сначала взорвали, потом вторую. На дамбе. Сейчас перекрыто было. Да, это дрон. Максимум час назад. Водитель пострадал, скорая ехала, менты там перекрывали дорогу. И сейчас пишут, что еще одну подорвали, машина сгорела".

ГУР МО Украины подчеркнуло, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, разведчики показали фрагмент спецоперации с применением новейших дронов , которыми уничтожают военные объекты на территории России. Последняя из пораженных целей – самый современный истребитель РФ Су-57 на аэродроме в Астраханской области.

Ранее мы писали, что на одном из направлений фронта операторы подразделения ГУР МО Украины Ghost обнаружили и уничтожили российский склад боеприпасов, ряд вражеских средств связи и наблюдения, а также место, где захватчики обустроили пункт запуска FVP-дронов.

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