Ліквідація ворожої піхоти — кадри від Третьої штурмової

В Третій штурмовій показали кадри ліквідації окупантів, які намагались прорватися на позицію
Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку. Бійці Третьої штурмової бригади знищили окупантів, намагались прорватися на позицію.
Відео опублікувала пресслужба бригади у Telegram у середу, 24 липня.
Знищення ворожої піхоти
За наданою інформацією, ворог спробував атакувати позиції Третьої штурмової в Харківській області. Українські бійці вже чекали на них в окопах і одразу відкрили вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та дронів.
"Дали епічний бій на землі бійці 1-го мехбату бригади. Коригували й зняли з неба — пілоти нашого ББС", — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" у тимчасово окупованому Донецьку. Військові уразили ціль за допомогою HIMARS.
Нещодавно ЗСУ знищили російську гордість — танк "Прорив" за 4,5 млн доларів. Після влучного удару бійців 72 бригади танк перетворився на брухт.
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