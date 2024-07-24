Ліквідація ворожої піхоти — кадри від Третьої штурмової

Знищення ворожої піхоти. Фото: скриншот

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку. Бійці Третьої штурмової бригади знищили окупантів, намагались прорватися на позицію.

Відео опублікувала пресслужба бригади у Telegram у середу, 24 липня.

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Знищення ворожої піхоти

За наданою інформацією, ворог спробував атакувати позиції Третьої штурмової в Харківській області. Українські бійці вже чекали на них в окопах і одразу відкрили вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та дронів.

"Дали епічний бій на землі бійці 1-го мехбату бригади. Коригували й зняли з неба — пілоти нашого ББС", — йдеться в повідомлені.

Ліквідація окупантів. Фото: скриншот

Українські військові знищують російську піхоту. Фото: скриншот

Нагадаємо, десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" у тимчасово окупованому Донецьку. Військові уразили ціль за допомогою HIMARS.

Нещодавно ЗСУ знищили російську гордість — танк "Прорив" за 4,5 млн доларів. Після влучного удару бійців 72 бригади танк перетворився на брухт.