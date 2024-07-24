Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Третій штурмовій показали кадри ліквідації окупантів, які намагались прорватися на позицію arrow

В Третій штурмовій показали кадри ліквідації окупантів, які намагались прорватися на позицію

24 липня 2024 17:22
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Ліквідація ворожої піхоти — кадри від Третьої штурмової
Знищення ворожої піхоти. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку. Бійці Третьої штурмової бригади знищили окупантів, намагались прорватися на позицію.

Відео опублікувала пресслужба бригади у Telegram у середу, 24 липня.

Читайте також:

Знищення ворожої піхоти

За наданою інформацією, ворог спробував атакувати позиції Третьої штурмової в Харківській області. Українські бійці вже чекали на них в окопах і одразу відкрили вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та дронів.

"Дали епічний бій на землі бійці 1-го мехбату бригади. Коригували й зняли з неба — пілоти нашого ББС", — йдеться в повідомлені.

Ліквідація окупантів. Фото: скриншот
Ліквідація окупантів. Фото: скриншот
Українські військові знищують російську піхоту. Фото: скриншот
Українські військові знищують російську піхоту. Фото: скриншот

Нагадаємо, десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" у тимчасово окупованому Донецьку. Військові уразили ціль за допомогою HIMARS. 

Нещодавно ЗСУ знищили російську гордість — танк "Прорив" за 4,5 млн доларів. Після влучного удару бійців 72 бригади танк перетворився на брухт. 

росія війна ЗСУ росіяни Україна війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу