Війна в Україні — бійці полку Азов знищили противника та його позиції

Знищення ворога. Фото: скриншот "Азов"

ЗСУ продовжують знищувати противника на нашій території. Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" ліквідували позиції окупантів та ворожу піхоту.

Відео опублікували бійці бригади "Азов" у понеділок, 15 липня.

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Камери GoPro, встановлені на українських воїнах, зафіксували стрілецькі бої на відстані менш як десять метрів, закидання бліндажів гранатами та ліквідацію окупантів у їхніх укриттях.

На відео можна почути, як один з бійців запитує: "Ти включив GoProшку? Оце парилка".

"У новому відео — зачистка російських позицій і знищення ворожої піхоти. Стрілецькі бої на відстані менш як 10 метрів, закидання бліндажів гранатами і ліквідація окупантів у їхніх норах", — йдеться в повідомленні.

УВАГА! Відео містить кадри бойових дій і рекомендується до перегляду особам старше 18 років.

Раніше ми писали, що бійцям ЗСУ вдалося знищити 1200 осіб особового складу РФ.

Також бійці 72-ї Окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців знищили дорогий танк ворога.