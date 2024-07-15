Втрати окупантів на війні в Україні на 15 липня — звіт Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

За останню добу українські військові ліквідували понад тисячу російських окупантів. Також вдалося знищити велику кількість техніки противника.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у понеділок, 15 липня.

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Втрати окупантів у війні

Станом на 15 липня загальні втрати росіян становлять:

особового складу — близько 560 290 (+1200) осіб;

танків — 8 214 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 15 826 (+15) одиниць;

артилерійських систем — 15 324 (+62) одиниці;

РСЗВ — 1 119 (+0) одиниць;

засобів ППО — 892 (+2) одиниці;

літаків — 361 (+0) одиниця;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 148 (+41) одиниць;

крилатих ракет — 2 398 (+2) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 20 623 (+85) одиниці;

спеціальної техніки — 2 569 (+3) одиниць.

Орієнтовні втрати окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

"Загальні цифри втрат противника у крилатих ракетах та БпЛА ОТР подані з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за минулу добу подаються у звичайному режимі", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, російське військове командування залучило до війни в Україні недостатньо оснащені підрозділи. Спочатку вони призначалися для виконання функцій оперативного резерву, ймовірно через обмеження російської оборонно-промислової бази або зусилля, які були спрямовані на посилення бойових дій.

Також окупанти почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.