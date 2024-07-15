Втрати окупантів на війні в Україні на 15 липня — звіт Генштабу ЗСУ

Понад тисячу окупантів та велика кількість техніки — у Генштабі оновили втрати росіян за добу
За останню добу українські військові ліквідували понад тисячу російських окупантів. Також вдалося знищити велику кількість техніки противника.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у понеділок, 15 липня.
Втрати окупантів у війні
Станом на 15 липня загальні втрати росіян становлять:
- особового складу — близько 560 290 (+1200) осіб;
- танків — 8 214 (+8) одиниць;
- бойових броньованих машин — 15 826 (+15) одиниць;
- артилерійських систем — 15 324 (+62) одиниці;
- РСЗВ — 1 119 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 892 (+2) одиниці;
- літаків — 361 (+0) одиниця;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 148 (+41) одиниць;
- крилатих ракет — 2 398 (+2) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20 623 (+85) одиниці;
- спеціальної техніки — 2 569 (+3) одиниць.
"Загальні цифри втрат противника у крилатих ракетах та БпЛА ОТР подані з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за минулу добу подаються у звичайному режимі", — додали в Генштабі.
Нагадаємо, російське військове командування залучило до війни в Україні недостатньо оснащені підрозділи. Спочатку вони призначалися для виконання функцій оперативного резерву, ймовірно через обмеження російської оборонно-промислової бази або зусилля, які були спрямовані на посилення бойових дій.
Також окупанти почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.
Читайте Новини.LIVE!