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Понад тисячу окупантів та велика кількість техніки — у Генштабі оновили втрати росіян за добу

15 липня 2024 07:52
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Втрати окупантів на війні в Україні на 15 липня — звіт Генштабу ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

За останню добу українські військові ліквідували понад тисячу російських окупантів. Також вдалося знищити велику кількість техніки противника. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у понеділок, 15 липня.

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Станом на 15 липня загальні втрати росіян становлять:

  • особового складу — близько 560 290 (+1200) осіб;
  • танків — 8 214 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 15 826 (+15) одиниць;
  • артилерійських систем — 15 324 (+62) одиниці;
  • РСЗВ — 1 119 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 892 (+2) одиниці;
  • літаків — 361 (+0) одиниця;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 148 (+41) одиниць;
  • крилатих ракет — 2 398 (+2) одиниць;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20 623 (+85) одиниці;
  • спеціальної техніки — 2 569 (+3) одиниць.
Орієнтовні втрати окупантів у війні проти України на 15 липня 2024 року
Орієнтовні втрати окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

"Загальні цифри втрат противника у крилатих ракетах та БпЛА ОТР подані з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за минулу добу подаються у звичайному режимі", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, російське військове командування залучило до війни в Україні недостатньо оснащені підрозділи. Спочатку вони призначалися для виконання функцій оперативного резерву, ймовірно через обмеження російської оборонно-промислової бази або зусилля, які були спрямовані на посилення бойових дій.

Також окупанти почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.

війна ЗСУ українці Україна окупанти Генштаб ЗСУ

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