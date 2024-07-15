Потери оккупантов на войне в Украине на 15 июля — отчет Генштаба ВСУ

Более тысячи оккупантов и большое количество техники — в Генштабе обновили потери россиян за сутки
За последние сутки украинские военные ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Также удалось уничтожить большое количество техники противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в понедельник, 15 июля.
Потери оккупантов в войне
По состоянию на 15 июля общие потери россиян составляют:
- личного состава — около 560 290 (+1200) человек;
- танков — 8 214 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин — 15 826 (+15) единиц;
- артиллерийских систем — 15 324 (+62) единицы;
- РСЗО — 1 119 (+0) единиц;
- средств ПВО — 892 (+2) единицы;
- самолетов — 361 (+0) единица;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 148 (+41) единиц;
- крылатых ракет — 2 398 (+2) единиц;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 20 623 (+85) единицы;
- специальной техники — 2 569 (+3) единиц.
"Общие цифры потерь противника в крылатых ракетах и БпЛА ОТР представлены с учетом уточнения за предыдущий период, потери за минувшие сутки подаются в обычном режиме", — добавили в Генштабе.
Напомним, российское военное командование привлекло к войне в Украине недостаточно оснащенные подразделения. Первоначально они предназначались для выполнения функций оперативного резерва, вероятно из-за ограничения российской оборонно-промышленной базы или усилия, направленных на усиление боевых действий.
Также оккупанты начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.
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