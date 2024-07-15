Потери оккупантов на войне в Украине на 15 июля — отчет Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

За последние сутки украинские военные ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Также удалось уничтожить большое количество техники противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в понедельник, 15 июля.

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Потери оккупантов в войне

По состоянию на 15 июля общие потери россиян составляют:

личного состава — около 560 290 (+1200) человек;

танков — 8 214 (+8) единиц;

боевых бронированных машин — 15 826 (+15) единиц;

артиллерийских систем — 15 324 (+62) единицы;

РСЗО — 1 119 (+0) единиц;

средств ПВО — 892 (+2) единицы;

самолетов — 361 (+0) единица;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 148 (+41) единиц;

крылатых ракет — 2 398 (+2) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 20 623 (+85) единицы;

специальной техники — 2 569 (+3) единиц.

Ориентировочные потери оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

"Общие цифры потерь противника в крылатых ракетах и БпЛА ОТР представлены с учетом уточнения за предыдущий период, потери за минувшие сутки подаются в обычном режиме", — добавили в Генштабе.

Напомним, российское военное командование привлекло к войне в Украине недостаточно оснащенные подразделения. Первоначально они предназначались для выполнения функций оперативного резерва, вероятно из-за ограничения российской оборонно-промышленной базы или усилия, направленных на усиление боевых действий.

Также оккупанты начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.