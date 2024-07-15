Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Более тысячи оккупантов и большое количество техники — в Генштабе обновили потери россиян за сутки arrow

Более тысячи оккупантов и большое количество техники — в Генштабе обновили потери россиян за сутки

15 июля 2024 07:52
Виктория Козырь - редактор
Потери оккупантов на войне в Украине на 15 июля — отчет Генштаба ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
Виктория Козырь - редактор

За последние сутки украинские военные ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Также удалось уничтожить большое количество техники противника. 

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в понедельник, 15 июля.

Читайте также:

Потери оккупантов в войне

По состоянию на 15 июля общие потери россиян составляют:

  • личного состава — около 560 290 (+1200) человек;
  • танков — 8 214 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин — 15 826 (+15) единиц;
  • артиллерийских систем — 15 324 (+62) единицы;
  • РСЗО — 1 119 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 892 (+2) единицы;
  • самолетов — 361 (+0) единица;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 148 (+41) единиц;
  • крылатых ракет — 2 398 (+2) единиц;
  • кораблей — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 20 623 (+85) единицы;
  • специальной техники — 2 569 (+3) единиц.
Ориентировочные потери оккупантов в войне против Украины на 15 июля 2024 года
Ориентировочные потери оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

"Общие цифры потерь противника в крылатых ракетах и БпЛА ОТР представлены с учетом уточнения за предыдущий период, потери за минувшие сутки подаются в обычном режиме", — добавили в Генштабе.

Напомним, российское военное командование привлекло к войне в Украине недостаточно оснащенные подразделения. Первоначально они предназначались для выполнения функций оперативного резерва, вероятно из-за ограничения российской оборонно-промышленной базы или усилия, направленных на усиление боевых действий.

Также оккупанты начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.

война ВСУ украинцы Украина оккупанты Генштаб ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля