Російське військове командування залучає до війни в Україні недоукомплектовані резерви

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російське військове командування залучило до війни в Україні недостатньо оснащені підрозділи. Спочатку вони призначалися для виконання функцій оперативного резерву, ймовірно, через обмеження російської оборонно-промислової бази або зусилля, які були спрямовані на посилення бойових дій.

Про це йдеться в звіті ISW.

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське військове командування має намір сформувати 27-му мотострілецьку дивізію як оперативний резерв Центрального угруповання військ, який може бути введений в бій у разі розвитку українського контрнаступу на Авдіївському напрямку або російського — на Торецькому.

За його словами, російське військове командування перекинуло 433-й мотострілецький полк 27-ї мотострілецької дивізії, який укомплектований деградованими залишками 21-ї мотострілецької бригади, в район на північний захід від Авдіївки до повного відновлення її боєздатності.

Машовець наголосив, що РФ достроково перекинуло 506-й і 589-й мотострілецькі полки на Торецький напрямок до того, як частини досягли "запланованих термінів".

У березні 2024 року Машовець повідомив, що російське військове командування планує екіпірувати частини 27-ї мотострілецької дивізії лише на 87% від доктринально необхідної кількості озброєння і техніки. Також було оголошено про наміри підготувати 433-й, 506-й і 598-й мотострілецькі полки до активних бойових дій наприкінці весни або на початку літа 2024 року. Аналітики ISW вперше зафіксували повідомлення про те, що частини 27-ї мотострілецької дивізії діяли під Авдіївкою у квітні 2024 року, а під Торецьком — на початку липня 2024 року.

Розповідь Машовця, що ці полки були розгорнуті для ведення бойових дій раніше, ніж планувалося, може свідчити про те, що російське військове командування відстало від запланованого графіка укомплектування та озброєння і не змогло підготувати підрозділи до цільової позначки у 87%.

"Раніше ISW вже оцінювала, що поточні зусилля Росії з розгортання збройних сил створюють незначну кількість додаткових сил, які не відразу відправляються на фронт в якості підкріплення, яке Росія може використовувати для поступового створення оперативних резервів, але російський ДШБ навряд чи здатний повністю забезпечити російські резерви. Російське військове командування, можливо, також розгорнуло ці підрозділи раніше, щоб підтримати триваючі штурмові дії російських військ на сході України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.

Також окупанти активно використовують протипіхотні міни проти українців. Служба безпеки України готує доказову базу для Гааги.