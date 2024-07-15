Российское военное командование привлекает к войне в Украине недоукомплектованные резервы

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российское военное командование привлекло к войне в Украине недостаточно оснащенные подразделения. Изначально они предназначались для выполнения функций оперативного резерва, вероятно из-за ограничений российской оборонно-промышленной базы или усилий, которые были направлены на усиление боевых действий.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российское военное командование намерено сформировать 27-ю мотострелковую дивизию как оперативный резерв Центральной группировки войск, который может быть введен в бой в случае развития украинского контрнаступления на Авдеевском направлении или российского — на Торецком.

По его словам, российское военное командование перебросило 433-й мотострелковый полк 27-й мотострелковой дивизии, который укомплектован деградированными остатками 21-й мотострелковой бригады, в район северо-западнее Авдеевки до полного восстановления ее боеспособности.

Машовец подчеркнул, что РФ досрочно перебросила 506-й и 589-й мотострелковые полки на Торецкое направление до того, как части достигли "запланированных сроков".

В марте 2024 года Машовец сообщил, что российское военное командование планирует экипировать части 27-й мотострелковой дивизии лишь на 87% от доктринально необходимого количества вооружения и техники. Также было объявлено о намерениях подготовить 433-й, 506-й и 598-й мотострелковые полки к активным боевым действиям в конце весны или в начале лета 2024 года. Аналитики ISW впервые зафиксировали сообщения о том, что части 27-й мотострелковой дивизии действовали под Авдеевкой в апреле 2024 года, а под Торецком — в начале июля 2024 года.

Рассказ Машовца, что эти полки были развернуты для ведения боевых действий раньше планировавшегося, может свидетельствовать о том, что российское военное командование отстало от запланированного графика укомплектования и вооружения и не смогло подготовить подразделения к целевой отметке в 87%.

"Ранее ISW уже оценивала, что текущие усилия России по развертыванию вооруженных сил создают незначительное количество дополнительных сил, которые не сразу отправляются на фронт в качестве подкрепления, которое Россия может использовать для постепенного создания оперативных резервов, но российский ДШБ вряд ли способен полностью обеспечить российские резервы. Российское военное командование, возможно, также развернуло эти подразделения ранее, чтобы поддержать продолжающиеся штурмовые действия российских войск на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.

Также оккупанты активно используют противопехотные мины против украинцев. Служба безопасности Украины готовит доказательную базу Гааги.