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Окупанти використовують протипіхотні міни проти українців — СБУ готує доказову базу для Гааги

12 липня 2024 20:01
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Окупанти використовують протипіхотні міни проти цивільних — СБУ готує докази
Попередження про міни. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти активно використовують протипіхотні міни проти українців. Служба безпеки України готує доказову базу для Гааги.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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У СБУ наголосили, що це є навмисним порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни. 

З початку повномасштабного вторгнення через вибухові пристрої загарбників постраждало понад 1 тис. мирних жителів, з яких 297 – загинули, у тому числі багато дітей.

Після того як СБУ збере достатню кількість доказів, буде вирішуватися питання про передачу матеріалів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Розслідування показало, що російські окупанти спеціально облаштовують мінні пастки неподалік або на території населених пунктів, що знаходяться у зоні бойових дій.

"Для маскування боєприпасів окупанти використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками. Крім того, дуже часто російські ДРГ встановлюють мінні загородження для прикриття свого відступу з прифронтових районів та прикордоння України", — йдеться у повідомленні.

На територіях Донецької та Харківської областей зафіксовано найбільше випадків застосування агресором мінних пасток проти мирного населення.

Йдеться про фугасні та осколкові протипіхотні міни типу:

  • ПФМ-1 – боєприпас натискної дії (відомий як "пелюсток"). За рахунок специфічної форми є малопомітним на місцевості. Здебільшого під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, що можуть призвести до смерті;
  • ПМН-2 – так само боєприпас натискної дії. Зазвичай під час його вибуху людині відриває кінцівку, якою вона наступила на міну;
  • ОЗМ-72 – вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як "міна-жаба"). Під час спрацювання вона "вистрибує" на висоту майже 1 м та уражає уламками в радіусі 25 м;
  • МОН-50 – протипіхотна міна направленої дії, заборонена Оттавською конвенцією.

У СБУ повідомили, що у межах багатоепізодного кримінального провадження за порушення законів та звичаїв війни тривають слідчі дії для притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

"СБУ закликає громадян України дотримуватися правил безпеки. Якщо ви виявили вибухонебезпечний чи підозрілий предмет, то не чіпайте його, зберігайте спокій, запам’ятайте місце знахідки та повідомте про нього правоохоронні органи чи спеціальні служби", — йдеться у повідомленні.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, офіційно українська влада оцінює кількість мін у Чорному морі у 400 тисяч одиниць. Підрив Каховської ГЕС призвів до того, що багато вибухових пристроїв змило водою в акваторію, тож наразі точне число назвати дуже важко.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що на ворожій міні в Харківському районі підірвалась родина, яка їхала на легковій автівці. За його словами, попередньо загинуло шестеро людей, серед яких діти. 

СБУ війна Гаага росіяни Україна окупанти

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