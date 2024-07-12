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Оккупанты применяют противопехотные мины против украинцев — СБУ готовит доказательную базу для Гааги

12 июля 2024 20:01
Виктория Козырь - редактор
Оккупанты используют противопехотные мины против гражданских - СБУ готовит доказательства
Предупреждение о минах. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты активно используют противопехотные мины против украинцев. Служба безопасности Украины готовит доказательную базу для Гааги.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в пятницу, 12 июля.

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В СБУ подчеркнули, что это намеренное нарушение международного права, законов и обычаев войны.

С начала полномасштабного вторжения из-за взрывных устройств захватчиков пострадало более 1 тыс. мирных жителей, из которых 297 — погибли, в том числе много детей.

После того как СБУ соберет достаточное количество доказательств, будет решаться вопрос о передаче материалов в Международный уголовный суд в Гааге. Расследование показало, что российские оккупанты специально обустраивают минные ловушки неподалеку или на территории населенных пунктов, находящихся в зоне боевых действий.

"Для маскировки боеприпасов оккупанты используют различные предметы широкого потребления, среди которых детские игрушки и коробки с конфетами. Кроме того, очень часто российские ДРГ устанавливают минные заграждения для прикрытия своего отступления из прифронтовых районов и приграничья Украины", — говорится в сообщении.

На территориях Донецкой и Харьковской областей зафиксировано больше всего случаев применения агрессором минных ловушек против мирного населения.

Речь идет о фугасных и осколочных противопехотных минах типа:

  • ПФМ-1 — боеприпас нажимного действия (известный как "лепесток"). За счет специфической формы является малозаметным на местности. В основном при подрыве на такой мине человек получает значительные ранения ног, которые могут привести к смерти;
  • ПМН-2 — так же боеприпас нажимного действия. Обычно при его взрыве человеку отрывает конечность, которой он наступил на мину;
  • ОЗМ-72 — выпрыгивающий боеприпас кругового поражения (известный как "мина-лягушка"). Во время срабатывания она "выпрыгивает" на высоту почти 1 м и поражает обломками в радиусе 25 м;
  • МОН-50 — противопехотная мина направленного действия, запрещенная Оттавской конвенцией.

В СБУ сообщили, что в рамках многоэпизодного уголовного производства за нарушение законов и обычаев войны продолжаются следственные действия для привлечения военных преступников к ответственности.

"СБУ призывает граждан Украины соблюдать правила безопасности. Если вы обнаружили взрывоопасный или подозрительный предмет, то не трогайте его, сохраняйте спокойствие, запомните место находки и сообщите о нем в правоохранительные органы или специальные службы", — говорится в сообщении.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, официально украинские власти оценивают количество мин в Черном море в 400 тысяч единиц. Подрыв Каховской ГЭС привел к тому, что многие взрывные устройства смыло водой в акваторию, поэтому точное число назвать очень трудно.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что на вражеской мине в Харьковском районе подорвалась семья, которая ехала на легковом автомобиле. По его словам, предварительно погибли шесть человек, среди которых дети.

СБУ война Гаага россияне Украина оккупанты

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