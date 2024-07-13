Окупанти на Торецькому напрямку обрали нову тактику для наступу

Військовий риє тунелі. Ілюстративне фото: defence-ua.com

Російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.

Про це повідомив військовий експерт Іван Ступак в ефірі Еспресо у суботу, 13 липня.

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Російські війська на Торецькому напрямку почали використовувати тактику прокладання тунелів, подібну до тієї, що застосовував ХАМАС у Секторі Газа. Ця тактика вже використовувалася в Авдіївці, де росіяни проникли в тил українських позицій через каналізаційну систему.

"Треба відмітити цю тактику росіян з тунелями на Торецькому напрямку. І це вже дійсно зʼявляється частіше, не масово, але ширше. Росіяни кажуть, що вони кілометрові, але я в це не вірю. Можливо, вони вимірюються в десятках чи сотнях метрів", — зазначив Ступак.

Експерт припустив, що ці тунелі, ймовірно, будувалися колишніми українськими земляками у яких є шахтарський досвід і, які перейшли на бік РФ.

"Ми не знаємо результативність цих тунелів, але є фото і відео, де росіяни показують їх — вони доволі серйозні та облаштовані і наразі є загрозою", — зауважив військовий експерт.

Раніше ми писали, що Збройні сили України показали кадри з фронтового міста Торецьк Донецької області. Місто повністю знищено через російську агресію.

Також ми повідомляли, що окупанти хочуть використати наступ на Торецьк, щоб створити оперативні можливості для просування або в районі Часового Яру, або в районі Авдіївки. Але цього буде складно досягти.