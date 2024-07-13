Наступ російських військ — в Генштабі прокоментували ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters

У суботу, 13 липня, триває 871 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом останньої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

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Ситуація на напрямках

За даними Генштабу, противник завдав 64 авіаудари по позиціях українських підрозділів та населених пунктах із використанням 94 КАБів, а також здійснив майже 5000 обстрілів, зокрема 143 — з реактивних систем залпового вогню.

Райони, які обстрілювали росіяни. Фото: скриншот Генштабу

Внаслідок російських атак загинули та отримали поранення цивільні. Руйнувань зазнали житлові будинки та інфраструктура.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії, зокрема відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку було здійснено 11 атак за добу, всі штурмові дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового були відбиті Силами оборони.

На Лиманському напрямку ворог провів 17 атак у районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни та Торське, а також у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських військ поблизу Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку було зафіксовано 11 атак противника у районах Іванівського, Андріївки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 19 атак поблизу Торецька, Північного, Залізного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку захисники відбили 42 штурмові дії в районах Олександропіля, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогресу, Лозуватського, Сокола, Яснобродівки, Воздвиженки та Карлівки, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи. Найбільша концентрація зусиль була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки біля Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Водяного та Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойових зіткнення поблизу Малої Токмачки і Роботиного.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог зберігає військову присутність, здійснює обстріли з території РФ та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1020 російських загарбників. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Також ми повідомляли, що у ніч проти 13 липня російські війська атакували українські території п'ятьма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", чотири з яких були знищені ЗСУ. П'ятий безпілотник покинув повітряний простір України в напрямку Білорусі.