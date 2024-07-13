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Нічна атака ворога — у Повітряних силах повідомили про знешкоджені цілі

13 липня 2024 08:19
Валерія Барановська - редактор
Атака безпілотників 13 липня — у Повітряних силах відзвітували про збиті цілі
Сили ППО. Фото: GeneralStaff.ua
Валерія Барановська - редактор

У ніч проти 13 липня російські війська атакували українські території п'ятьма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", чотири з яких були знищені ЗСУ. П'ятий безпілотник покинув повітряний простір України в напрямку Білорусі.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у суботу, 13 липня.

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У ніч проти 13 липня ворог атакував українські території 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська у Росії.

Підрозділам мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях вдалося ліквідувати чотири цілі. 

Олещук повідомив, що п'ятий безпілотник вийшов із повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.

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Збиті ворожі цілі 13 липня. Фото: Повітряні сили

 

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1020 російських загарбників. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Ми писали, що спецпризначенці СБУ повідомили, скільки російської піхоти й техніки вони знищили за два тижні.

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