Атака безпілотників 13 липня — у Повітряних силах відзвітували про збиті цілі

Сили ППО. Фото: GeneralStaff.ua

У ніч проти 13 липня російські війська атакували українські території п'ятьма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", чотири з яких були знищені ЗСУ. П'ятий безпілотник покинув повітряний простір України в напрямку Білорусі.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у суботу, 13 липня.

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У ніч проти 13 липня ворог атакував українські території 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська у Росії.

Підрозділам мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях вдалося ліквідувати чотири цілі.

Олещук повідомив, що п'ятий безпілотник вийшов із повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.

Збиті ворожі цілі 13 липня. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1020 російських загарбників. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Ми писали, що спецпризначенці СБУ повідомили, скільки російської піхоти й техніки вони знищили за два тижні.