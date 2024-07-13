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Ночная атака врага — в Воздушных силах сообщили об обезвреженных целях

13 июля 2024 08:19
Валерия Барановская - редактор
Атака беспилотников 13 июля — в Воздушных силах отчитались о сбитых целях
Силы ПВО. Фото: GeneralStaff.ua
Валерия Барановская - редактор

В ночь на 13 июля российские войска атаковали украинские территории пятью ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", четыре из которых были уничтожены ВСУ. Пятый беспилотник покинул воздушное пространство Украины в направлении Белоруссии.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в субботу, 13 июля.

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В ночь на 13 июля враг атаковал украинские территории 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска в России.

Подразделениям мобильных огневых групп Сил обороны в Донецкой и Харьковской областях удалось устранить четыре цели.

Олещук сообщил, что пятый беспилотник вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.

Ночная атака врага — в Воздушных силах сообщили об обезвреженных целях - фото 1
Сбиты враждебные цели 13 июля. Фото: Воздушные силы

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1020 российских захватчиков. оккупанты продолжают нести значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Мы писали, что спецназовцы СБУ сообщили, сколько российской пехоты и техники они уничтожили за две недели .

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