Атака на Запорізьку область — в ОВА повідомили про наслідки

Наслідки атаки на Запорізьку область. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська здійснили 272 обстріли по 10 населених пунктах Запорізької області протягом доби, зруйнувавши житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у суботу, 13 липня.

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Упродовж доби окупанти продовжували обстрілювати Запорізьку область. Загалом росіяни завдали 272 удари по 10 населених пунктах регіону.

В ОВА повідомили, що російська війська здійснили авіаудар по селі Роботине, ще шість обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

"За добу ворог атакував Гуляйполе, Біленьке, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку, застосувавши 108 БпЛА різної модифікації. Та завдав 157 артобстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Приморського, Степногірська, Малої Токмачки, Новоандріївки, Левадного, Роботиного та Малинівки", — зазначив Федоров.

Він додав, що загалом надійшло 11 повідомлень від місцевих жителів про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, у трьох районах Харківської області 12 липня лунали вибухи. Внаслідок ворожих ударів є постраждалі та загиблі, а також є масштабні руйнування.

Також ми повідомляли, що військові РФ завдали бомбового удару по місту Мирноград Донецької області. Загинув 15-річний хлопець, поранень зазнали 13 мирних жителів.