Окупанти обстріляли Мирноград на Донеччині — є жертви

Поліція Донецької області фіксує наслідки обстрілу Мирнограда. Фото: Нацполіція України

Військові Росії завдали бомбового удару по місту Мирноград Донецької області. Загинув 15-річний хлопець, поранень зазнали 13 мирних жителів.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у п'ятницю, 12 липня.

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Серед постраждалих — двоє підлітків

За даними поліції, 15-річний хлопець загинув на місці, ще двоє 13-річних дітей, дівчина та хлопець, зазнали травм. На місцях влучань працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та парамедики.

За даними Донецької обласної прокуратури, ворожий снаряд влучив безпосередньо у житловий багатоквартирний будинок.

Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Удар по житловому будинку у Мирнограді. Фото: Нацполіція України

Наслідки обстрілу Мирнограда. Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, Збройні сили України показали кадри з фронтового міста Торецьк Донецької області. Місто повністю знищено через російську агресію.

Раніше ми писали, що російські загарбники обстріляли Українськ та Покровськ Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинула щонайменше одна людина, троє поранені.

Також у Волноваському районі Донецької області внаслідок одного з ворожих ударів загинула співробітниця однієї із сільських рад.