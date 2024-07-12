Оккупанты обстреляли Мирноград в Донецкой области — есть жертвы

Прямое попадание — в Донецкой области россияне убили подростка, среди раненых также есть дети
Военные России нанесли бомбовый удар по городу Мирноград Донецкой области. Погиб 15-летний парень, ранения получили 13 мирных жителей.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в пятницу, 12 июля.
Среди пострадавших — двое подростков
По данным полиции, 15-летний парень погиб на месте, еще двое 13-летних детей, девочка и мальчик, получили травмы. На местах попаданий работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и парамедики.
По данным Донецкой областной прокуратуры, вражеский снаряд попал непосредственно в жилой многоквартирный дом.
Напомним, вооруженные силы Украины показали кадры из фронтового города Торецк Донецкой области. Город полностью уничтожен из-за российской агрессии.
Ранее мы писали, что российские захватчики обстреляли Украину и Покровск Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек, трое ранены.
Также в Волновахском районе Донецкой области в результате одного из вражеских ударов погибла сотрудница одной и сельрад.
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