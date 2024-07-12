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Прямое попадание — в Донецкой области россияне убили подростка, среди раненых также есть дети

12 июля 2024 14:03
Галина Шподарева - редактор
Оккупанты обстреляли Мирноград в Донецкой области — есть жертвы
Полиция Донецкой области фиксирует последствия обстрелов Мирнограда. Фото: Нацполиция Украины
Галина Шподарева - редактор

Военные России нанесли бомбовый удар по городу Мирноград Донецкой области. Погиб 15-летний парень, ранения получили 13 мирных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в пятницу, 12 июля.

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Среди пострадавших — двое подростков

По данным полиции, 15-летний парень погиб на месте, еще двое 13-летних детей, девочка и мальчик, получили травмы. На местах попаданий работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и парамедики.

По данным Донецкой областной прокуратуры, вражеский снаряд попал непосредственно в жилой многоквартирный дом.

Прямое попадание — в Донецкой области россияне убили подростка, среди раненых также есть дети - фото 1
Сообщение Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот
Прямое попадание — в Донецкой области россияне убили подростка, среди раненых также есть дети - фото 2
Удар по жилому дому в Мирнограде. Фото: Нацполиция Украины
Прямое попадание — в Донецкой области россияне убили подростка, среди раненых также есть дети - фото 3
Последствия обстрелов Мирнограда. Фото: Нацполиция Украины

Напомним, вооруженные силы Украины показали кадры из фронтового города Торецк Донецкой области. Город полностью уничтожен из-за российской агрессии.

Ранее мы писали, что российские захватчики обстреляли Украину и Покровск Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек, трое ранены.

Также в Волновахском районе Донецкой области в результате одного из вражеских ударов погибла сотрудница одной и сельрад.

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