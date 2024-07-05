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На Донеччині лунали вибухи — трагічно загинула співробітниця сільської ради

5 липня 2024 18:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи на Донеччині 5 липня — загинула чиновниця
Наслідки обстріли Донеччини. Фото: Донецька обласна прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Волноваському районі Донецької області у п'ятницю, 5 липня лунали потужні вибухи. Внаслідок одного з ворожих ударів загинула співробітниця однієї з сільських рад.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

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На Донеччині лунали вибухи

За інформацією від прокурорів, окупанти завдали трьох ударів по селу Комар: ворог влучив у центр. Внаслідок влучання ворожого снаряду поруч з будівлею сільради було травмовано 15 працівників, які під час обстрілу перебували в приміщенні.

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Наслідки обстрілу Донецької області. Джерело: Донецька обласна прокуратура 

Дванадцятьох жінок та трьох чоловіків було негайно ушпиталено. Одна з потерпілих померла від отриманих поранень.

вибухи донеччина 5 липня
Наслідки обстрілу Донецької області. Джерело: Донецька обласна прокуратура 

Водночас під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Кількість постраждалих та тип використаної зброї досі встановлюються. У населеному пункті було пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.

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Скриншот допису Донецької обласної прокуратури 

Нагадаємо, раніше в Україні судили двох російських колаборантів, які співпрацювали з ворогом у Донецькій та Луганській областях, одна з яких виявилася інформаторкою ГРУ. 

А також ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру ексурядовиці, яка перейшла на бік ворога під час окупації Вовчанська Харківської області. 

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