Вибухи на Донеччині 5 липня — загинула чиновниця

Наслідки обстріли Донеччини. Фото: Донецька обласна прокуратура

У Волноваському районі Донецької області у п'ятницю, 5 липня лунали потужні вибухи. Внаслідок одного з ворожих ударів загинула співробітниця однієї з сільських рад.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

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За інформацією від прокурорів, окупанти завдали трьох ударів по селу Комар: ворог влучив у центр. Внаслідок влучання ворожого снаряду поруч з будівлею сільради було травмовано 15 працівників, які під час обстрілу перебували в приміщенні.

Наслідки обстрілу Донецької області. Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дванадцятьох жінок та трьох чоловіків було негайно ушпиталено. Одна з потерпілих померла від отриманих поранень.

Наслідки обстрілу Донецької області. Джерело: Донецька обласна прокуратура

Водночас під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Кількість постраждалих та тип використаної зброї досі встановлюються. У населеному пункті було пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.

Скриншот допису Донецької обласної прокуратури

Нагадаємо, раніше в Україні судили двох російських колаборантів, які співпрацювали з ворогом у Донецькій та Луганській областях, одна з яких виявилася інформаторкою ГРУ.

А також ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру ексурядовиці, яка перейшла на бік ворога під час окупації Вовчанська Харківської області.