Вибухи на Донеччині 5 липня — загинула чиновниця

На Донеччині лунали вибухи — трагічно загинула співробітниця сільської ради
У Волноваському районі Донецької області у п'ятницю, 5 липня лунали потужні вибухи. Внаслідок одного з ворожих ударів загинула співробітниця однієї з сільських рад.
Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.
На Донеччині лунали вибухи
За інформацією від прокурорів, окупанти завдали трьох ударів по селу Комар: ворог влучив у центр. Внаслідок влучання ворожого снаряду поруч з будівлею сільради було травмовано 15 працівників, які під час обстрілу перебували в приміщенні.
Дванадцятьох жінок та трьох чоловіків було негайно ушпиталено. Одна з потерпілих померла від отриманих поранень.
Водночас під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Кількість постраждалих та тип використаної зброї досі встановлюються. У населеному пункті було пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.
Нагадаємо, раніше в Україні судили двох російських колаборантів, які співпрацювали з ворогом у Донецькій та Луганській областях, одна з яких виявилася інформаторкою ГРУ.
А також ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру ексурядовиці, яка перейшла на бік ворога під час окупації Вовчанська Харківської області.
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