Взрывы в Донецкой области 5 июля — погибла чиновница

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

В Волновашском районе Донецкой области в пятницу, 5 июля, раздавались мощные взрывы. В результате одного из вражеских ударов погибла сотрудница одного из сельских советов.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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По информации от прокуроров, оккупанты нанесли три удара по селу Комар: враг попал в центр. В результате попадания вражеского снаряда рядом со зданием сельсовета было травмировано 15 работников, которые при обстреле находились в помещении.

Последствия обстрелов Донецкой области. Источник: Донецкая областная прокуратура

Двенадцать женщин и троих мужчин было немедленно госпитализировано. Одна из потерпевших скончалась от полученных ранений.

Последствия обстрелов Донецкой области. Источник: Донецкая областная прокуратура

В то же время под огнем российских войск оказался частный сектор села. Количество пострадавших и тип использованного оружия до сих пор устанавливаются. В населенном пункте были повреждены административное здание, жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.

Скриншот сообщения Донецкой областной прокуратуры

Напомним, ранее в Украине судили двух российских коллаборантов, сотрудничавших с врагом в Донецкой и Луганской областях, одна из которых оказалась информатором ГРУ.

А также мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении экс-чиновнице, которая перешла на сторону врага во время оккупации Волчанска Харьковской области.