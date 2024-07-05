Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Донецкой области раздавались взрывы — трагически погибла сотрудница сельского совета arrow

В Донецкой области раздавались взрывы — трагически погибла сотрудница сельского совета

5 июля 2024 18:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Донецкой области 5 июля — погибла чиновница
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Волновашском районе Донецкой области в пятницу, 5 июля, раздавались мощные взрывы. В результате одного из вражеских ударов погибла сотрудница одного из сельских советов.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Читайте также:

В Донецкой области раздавались взрывы

По информации от прокуроров, оккупанты нанесли три удара по селу Комар: враг попал в центр. В результате попадания вражеского снаряда рядом со зданием сельсовета было травмировано 15 работников, которые при обстреле находились в помещении.

обстрел донетчина
Последствия обстрелов Донецкой области. Источник: Донецкая областная прокуратура

Двенадцать женщин и троих мужчин было немедленно госпитализировано. Одна из потерпевших скончалась от полученных ранений.

взрывы донетчина 5 июля
Последствия обстрелов Донецкой области. Источник: Донецкая областная прокуратура

В то же время под огнем российских войск оказался частный сектор села. Количество пострадавших и тип использованного оружия до сих пор устанавливаются. В населенном пункте были повреждены административное здание, жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.

В Донецкой области раздавались взрывы — трагически погибла сотрудница сельского совета - фото 3
Скриншот сообщения Донецкой областной прокуратуры

Напомним, ранее в Украине судили двух российских коллаборантов, сотрудничавших с врагом в Донецкой и Луганской областях, одна из которых оказалась информатором ГРУ.

А также мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении экс-чиновнице, которая перешла на сторону врага во время оккупации Волчанска Харьковской области.

смерть Украина Донецкая область прокуратура жертвы погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно