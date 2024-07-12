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На Запоріжжі лунали вибухи — Росія обстріляла регіон з РСЗВ, дронів та авіації

12 липня 2024 08:23
Євгенія Брюховецька - редактор
Удари по Запорізькій області за минулу добу станом на 12 липня
Наслідки обстрілу. Фото: Запорізька ОВА
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники станом на п'ятницю, 12 липня, протягом доби завдали 406 ударів по Запорізькій області. Внаслідок атак постраждали 12 населених пунктів регіону.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Впродовж доби окупанти завдали 406 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Так, від російських обстрілів постраждали:

  • Варварівка — війська Росії здійснили два авіаційні удари;
  • Біленьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Успенівка та Новоандріївка — атакували 170 БпЛА різної модифікації;
  • Новоандріївка, Малинівка та Роботине — росіяни накрили чотирма обстрілами РСЗВ;
  • Степногірськ, Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, та Новопавлівка — було завдано 230 артобстрілів.

За даними ОВА, надійшло 14 повідомлень від мешканців області про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, мирні жителі не постраждали.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, внаслідок обстрілів авіабомб, артилерією та дронів у Харківській області було поранено цивільних. 

Також ми писали, що Росія завдала ударів по Нікопольському району, внаслідок чого там пошкоджений приватний будинок.

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