Удари по Запорізькій області за минулу добу станом на 12 липня

Наслідки обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Російські загарбники станом на п'ятницю, 12 липня, протягом доби завдали 406 ударів по Запорізькій області. Внаслідок атак постраждали 12 населених пунктів регіону.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Обстріли Запоріжжя

"Впродовж доби окупанти завдали 406 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Так, від російських обстрілів постраждали:

Варварівка — війська Росії здійснили два авіаційні удари;

Біленьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Успенівка та Новоандріївка — атакували 170 БпЛА різної модифікації;

Новоандріївка, Малинівка та Роботине — росіяни накрили чотирма обстрілами РСЗВ;

Степногірськ, Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, та Новопавлівка — було завдано 230 артобстрілів.

За даними ОВА, надійшло 14 повідомлень від мешканців області про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, мирні жителі не постраждали.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, внаслідок обстрілів авіабомб, артилерією та дронів у Харківській області було поранено цивільних.

Також ми писали, що Росія завдала ударів по Нікопольському району, внаслідок чого там пошкоджений приватний будинок.