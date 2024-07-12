Удары по Запорожской области за прошедшие сутки по состоянию на 12 июля

Последствия обстрелов. Фото: Запорожская ОВА

Российские захватчики по состоянию на пятницу, 12 июля, в течение суток нанесли 406 ударов по Запорожской области. В результате атак пострадали 12 населенных пунктов региона.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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"В течение суток оккупанты нанесли 406 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области", — говорится в сообщении.

Так, от российских обстрелов пострадали:

Варваровка — войска России совершили два авиационных удара;

Беленькое, Гуляйполе, Левадное, Роботиное, Малая Токмачка, Малиновка, Успеновка и Новоандреевка — атаковали 170 БпЛА разной модификации;

Новоандреевка, Малиновка и Роботиное — россияне накрыли четырьмя обстрелами РСЗО;

Степногорск, Гуляйполе, Орехов, Малая Токмачка, Новоандреевка, Роботиное, Левадное, Малиновка и Новопавловка — было нанесено 230 артобстрелов.

По данным ОВА, поступило 14 сообщений от жителей области о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.

Скриншот поста Федорова

Напомним, в результате обстрелов авиабомб, артиллерией и дронов в Харьковской области были ранены гражданские.

Также мы писали, что Россия нанесла удары по Никопольскому району, в результате чего там поврежден частный дом.