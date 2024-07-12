Удары по Запорожской области за прошедшие сутки по состоянию на 12 июля

На Запорожье раздавались взрывы — Россия обстреляла регион из РСЗО, дронов и авиации
Российские захватчики по состоянию на пятницу, 12 июля, в течение суток нанесли 406 ударов по Запорожской области. В результате атак пострадали 12 населенных пунктов региона.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.
Обстрелы Запорожья
"В течение суток оккупанты нанесли 406 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области", — говорится в сообщении.
Так, от российских обстрелов пострадали:
- Варваровка — войска России совершили два авиационных удара;
- Беленькое, Гуляйполе, Левадное, Роботиное, Малая Токмачка, Малиновка, Успеновка и Новоандреевка — атаковали 170 БпЛА разной модификации;
- Новоандреевка, Малиновка и Роботиное — россияне накрыли четырьмя обстрелами РСЗО;
- Степногорск, Гуляйполе, Орехов, Малая Токмачка, Новоандреевка, Роботиное, Левадное, Малиновка и Новопавловка — было нанесено 230 артобстрелов.
По данным ОВА, поступило 14 сообщений от жителей области о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.
Напомним, в результате обстрелов авиабомб, артиллерией и дронов в Харьковской области были ранены гражданские.
Также мы писали, что Россия нанесла удары по Никопольскому району, в результате чего там поврежден частный дом.
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