Атака на Запорожскую область — в ОВА сообщили о последствиях

В 10 населенных пунктах Запорожской области раздавались взрывы — ОВА сообщила о последствиях
Российские войска совершили 272 обстрела по 10 населенным пунктам Запорожской области в течение суток, разрушив жилые дома и объекты инфраструктуры. Информации о пострадавших пока нет.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 13 июля.
Атака врага на Запорожскую область
На протяжении суток оккупанты продолжали обстреливать Запорожскую область. В общей сложности россияне нанесли 272 удара по 10 населенным пунктам региона.
В ОВА сообщили, что российские войска совершили авиаудар по деревне Роботино, еще шесть обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино.
"За сутки враг атаковал Гуляйполе, Беленькое, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку, применив 108 БпЛА различной модификации. И нанес 157 артобстрелов по территории Гуляйполя, Орехова, Приморского, Степногорска, Малой Токмачки, Новоандриевки, Левадного, Роботино и Малиновки", — отметил Федоров.
Он добавил, что в общей сложности поступило 11 сообщений от местных жителей о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информации о пострадавших нет.
Напомним, в трех районах Харьковской области 12 июля раздались взрывы. В результате вражеских ударов пострадавшие и погибшие, а также масштабные разрушения.
Также мы сообщали, что военные РФ нанесли бомбовый удар по городу Мирноград Донецкой области. Погиб 15-летний парень, ранения получили 13 мирных жителей.
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