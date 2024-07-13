Втрати російських загарбників — зведення Генштабу

Сили оборони нищать живу силу ворога — у Генштабі розповіли про тяжкі втрати окупантів
13 липня 2024 07:51
Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Офіс Президента України
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1020 російських загарбників. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат як у живій силі, так і в техніці.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України у суботу, 13 липня.
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Від початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року втрати загарбників становлять:
- особового складу — близько 557 770 (+1020) осіб;
- танків — 8199 (+8) одиниця;
- бойових броньованих машин — 15779 (+24) одиниць;
- артилерійських систем — 15216 (+58) одиниць;
- РСЗВ — 1119 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 889 (+1) одиниць;
- літаків — 361 (+0) одиниця;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12069 (+34) одиниць;
- крилатих ракет — 2397 (+0) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20461 (+52) одиниць;
- спеціальної техніки — 2556 (+13) одиниці.
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