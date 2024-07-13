Втрати російських загарбників — зведення Генштабу

Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Офіс Президента України

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1020 російських загарбників. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України у суботу, 13 липня.

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Втрати Росії на війні в Україні

Від початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року втрати загарбників становлять:

особового складу — близько 557 770 (+1020) осіб;

танків — 8199 (+8) одиниця;

бойових броньованих машин — 15779 (+24) одиниць;

артилерійських систем — 15216 (+58) одиниць;

РСЗВ — 1119 (+0) одиниць;

засобів ППО — 889 (+1) одиниць;

літаків — 361 (+0) одиниця;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12069 (+34) одиниць;

крилатих ракет — 2397 (+0) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 20461 (+52) одиниць;

спеціальної техніки — 2556 (+13) одиниці.

Втрати російських загарбників. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ повідомили, скільки російської піхоти й техніки вони знищили за два тижні.

Також ми писали, що бійці Третьої окремої штурмової бригади на фронті знищили дві російські самохідні артилерійські установки. Для цього українські військові застосували FPV-дрони.