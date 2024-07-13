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Сили оборони нищать живу силу ворога — у Генштабі розповіли про тяжкі втрати окупантів

13 липня 2024 07:51
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Втрати російських загарбників — зведення Генштабу
Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Офіс Президента України
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1020 російських загарбників. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України у суботу, 13 липня.

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Від початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року втрати загарбників становлять:

  • особового складу — близько 557 770 (+1020) осіб;
  • танків — 8199 (+8) одиниця;
  • бойових броньованих машин — 15779 (+24) одиниць;
  • артилерійських систем — 15216 (+58) одиниць;
  • РСЗВ — 1119 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 889 (+1) одиниць;
  • літаків — 361 (+0) одиниця;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12069 (+34) одиниць;
  • крилатих ракет — 2397 (+0) одиниць;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20461 (+52) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2556 (+13) одиниці.
втрати російських загарбників
Втрати російських загарбників. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ повідомили, скільки російської піхоти й техніки вони знищили за два тижні.

Також ми писали, що бійці Третьої окремої штурмової бригади на фронті знищили дві російські самохідні артилерійські установки. Для цього українські військові застосували FPV-дрони.

ЗСУ Україна окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні Росія втрати окупантів

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