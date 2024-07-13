Потери российских захватчиков - строительство Генштаба

Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Офис Президента Украины

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1020 российских захватчиков. Оккупанты продолжают нести значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в субботу, 13 июля.

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С начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года потери захватчиков составляют:

личного состава — около 557 770 (+1020) человек;

танков — 8199 (+8) единица;

боевых бронированных машин — 15779 (+24) единиц;

артиллерийских систем — 15216 (+58) единиц;

РСЗО — 1119 (+0) единиц;

средств ПВО — 889 (+1) единиц;

самолетов — 361 (+0) единица;

вертолетов - 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 12069 (+34) единиц;

крылатых ракет — 2397 (+0) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 20461 (+52) единиц;

специальной техники — 2556 (+13) единицы.

Потери российских захватчиков. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, спецназовцы СБУ сообщили, сколько российской пехоты и техники они уничтожили за две недели.

Также мы писали, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на фронте уничтожили две российские самоходные артиллерийские установки. Для этого украинские военные применили FPV-дроны.