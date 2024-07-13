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Силы обороны уничтожают живую силу врага — в Генштабе рассказали о тяжелых потерях оккупантов

13 июля 2024 07:51
Дмитрий Галушка - Редактор
Потери российских захватчиков - строительство Генштаба
Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Офис Президента Украины
Дмитрий Галушка - Редактор

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1020 российских захватчиков. Оккупанты продолжают нести значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в субботу, 13 июля.

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С начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года потери захватчиков составляют:

  • личного состава — около 557 770 (+1020) человек;
  • танков — 8199 (+8) единица;
  • боевых бронированных машин — 15779 (+24) единиц;
  • артиллерийских систем — 15216 (+58) единиц;
  • РСЗО — 1119 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 889 (+1) единиц;
  • самолетов — 361 (+0) единица;
  • вертолетов - 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 12069 (+34) единиц;
  • крылатых ракет — 2397 (+0) единиц;
  • кораблей — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 20461 (+52) единиц;
  • специальной техники — 2556 (+13) единицы.
потери российских захватчиков
Потери российских захватчиков. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, спецназовцы СБУ сообщили, сколько российской пехоты и техники они уничтожили за две недели.

Также мы писали, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на фронте уничтожили две российские самоходные артиллерийские установки. Для этого украинские военные применили FPV-дроны.

ВСУ Украина оккупанты Генштаб ВСУ война в Украине Россия потери оккупантов

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