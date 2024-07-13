Наступление российских войск – в Генштабе прокомментировали ситуацию на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters

В субботу, 13 июля, продолжаются 871 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За последние сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

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Ситуация на направлениях

По данным Генштаба, противник нанес 64 авиаудара по позициям украинских подразделений и населенным пунктам с использованием 94 КАБ, а также совершил почти 5000 обстрелов, в том числе 143 — из реактивных систем залпового огня.

Районы, которые обстреливали россияне. Фото: скриншот Генштаба

В результате российских атак погибли и получили ранения гражданские. Разрушения подверглись жилым домам и инфраструктуре.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия, в том числе произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении было совершено 11 атак в сутки, все штурмовые действия у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового были отбиты Силами обороны.

В Лиманском направлении враг провел 17 атак в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны и Торское, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских войск вблизи Белогоровки, Раздолевки и Выемки.

На Краматорском направлении было зафиксировано 11 атак противника в районах Ивановского, Андреевки и Часового Яра.

На Торецком направлении захватчики совершили 19 атак вблизи Торецкого, Северного, Железного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении защитники отбили 42 штурмовых действия в районах Александрополя, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса, Лозоватского, Сокола, Яснобродовки, Воздвиженки и Карловки, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения. Наибольшая концентрация усилий была вблизи Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 22 атаки у Красногоровки, Парасковиевки и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону.

На Времивском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций в районе Водяного и Урожайного.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Роботиного.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие, производит обстрелы с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Ранее в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1020 российских захватчиков. оккупанты продолжают нести значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Также мы сообщали, что в ночь на 13 июля российские войска атаковали украинские территории пятью ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", четыре из которых были уничтожены ВСУ. Пятый беспилотник покинул воздушное пространство Украины в направлении Белоруссии.