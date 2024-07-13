Оккупанты на Торецком направлении выбрали новую тактику для наступления

Военный роющий туннели. Иллюстративное фото: defence-ua.com

Российские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.

Об этом сообщил военный эксперт Иван Ступак в эфире Эспрессо в субботу, 13 июля.

Читайте также:

Россияне сменили тактику на Торецком направлении

Российские войска на Торецком направлении начали использовать тактику прокладки тоннелей, подобную той, что применял ХАМАС в Секторе Газа. Эта тактика уже использовалась в Авдеевке, где россияне проникли в тыл украинских позиций через канализационную систему.

"Нужно отметить эту тактику россиян с тоннелями на Торецком направлении. И это уже действительно появляется чаще, не массово, но шире. Россияне говорят, что они километровые, но я в это не верю. Возможно, они измеряются в десятках или сотнях метров", — отметил Ступак.

Эксперт предположил, что эти туннели, вероятно, строились бывшими украинскими земляками, у которых есть шахтерский опыт и перешедшие на сторону РФ.

"Мы не знаем результативность этих тоннелей, но есть фото и видео, где россияне показывают их — они достаточно серьезные и обустроены и сейчас представляют угрозу", — отметил военный эксперт.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины показали кадры из фронтового города Торец Донецкой области. Город полностью уничтожен из-за российской агрессии.

Также мы сообщали, что оккупанты хотят использовать наступление на Торецк, чтобы создать оперативные возможности для продвижения либо в районе Часового Яра, либо в районе Авдеевки. Но этого будет сложно добиться.