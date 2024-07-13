Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне выбрали новую тактику наступления на Торецком направлении — что известно arrow

Россияне выбрали новую тактику наступления на Торецком направлении — что известно

13 июля 2024 14:26
Валерия Барановская - редактор
Оккупанты на Торецком направлении выбрали новую тактику для наступления
Военный роющий туннели. Иллюстративное фото: defence-ua.com
Валерия Барановская - редактор

Российские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.

Об этом сообщил военный эксперт Иван Ступак в эфире Эспрессо в субботу, 13 июля.

Читайте также:

Россияне сменили тактику на Торецком направлении

Российские войска на Торецком направлении начали использовать тактику прокладки тоннелей, подобную той, что применял ХАМАС в Секторе Газа. Эта тактика уже использовалась в Авдеевке, где россияне проникли в тыл украинских позиций через канализационную систему.

"Нужно отметить эту тактику россиян с тоннелями на Торецком направлении. И это уже действительно появляется чаще, не массово, но шире. Россияне говорят, что они километровые, но я в это не верю. Возможно, они измеряются в десятках или сотнях метров", — отметил Ступак.

Эксперт предположил, что эти туннели, вероятно, строились бывшими украинскими земляками, у которых есть шахтерский опыт и перешедшие на сторону РФ.

"Мы не знаем результативность этих тоннелей, но есть фото и видео, где россияне показывают их — они достаточно серьезные и обустроены и сейчас представляют угрозу", — отметил военный эксперт.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины показали кадры из фронтового города Торец Донецкой области. Город полностью уничтожен из-за российской агрессии.

Также мы сообщали, что оккупанты хотят использовать наступление на Торецк, чтобы создать оперативные возможности для продвижения либо в районе Часового Яра, либо в районе Авдеевки. Но этого будет сложно добиться.

война ВСУ Донецкая область оккупанты война в Украине Россия фронт ситуация на фронте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля