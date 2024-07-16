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Бойцы "Азова" уничтожили позиции оккупантов и вражескую пехоту — видео

16 июля 2024 08:25
Валерия Барановская - редактор
Война в Украине — бойцы полка Азов уничтожили противника и его позиции
Уничтожение врага. Фото: скриншот "Азов"
Валерия Барановская - редактор

ВСУ продолжают уничтожать противника на нашей территории. Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" ликвидировали позиции оккупантов и вражескую пехоту.

Видео было опубликовано бойцами бригады "Азов" в понедельник, 15 июля.

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Камеры GoPro, установленные на украинских воинах, зафиксировали стрелковые бои на расстоянии менее десяти метров, заброс блиндажей гранатами и ликвидацию оккупантов в их укрытиях.

На видео можно услышать, как один из бойцов спрашивает: "Ты включил GoProшку? Вот парилка".

"В новом видео — зачистка российских позиций и уничтожение вражеской пехоты. Стрелковые бои на расстоянии менее 10 метров, заброс блиндажей гранатами и ликвидация оккупантов в их норах", — говорится в сообщении.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит кадры боевых действий и рекомендуется для просмотра лицам старше 18 лет.

Ранее мы писали, что бойцам ВСУ удалось уничтожить 1200 человек личного состава РФ.

Также бойцы 72-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев уничтожили дорогостоящий танк врага.

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