Война в Украине — бойцы полка Азов уничтожили противника и его позиции

Бойцы "Азова" уничтожили позиции оккупантов и вражескую пехоту — видео
ВСУ продолжают уничтожать противника на нашей территории. Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" ликвидировали позиции оккупантов и вражескую пехоту.
Видео было опубликовано бойцами бригады "Азов" в понедельник, 15 июля.
Уничтожение оккупантов
Камеры GoPro, установленные на украинских воинах, зафиксировали стрелковые бои на расстоянии менее десяти метров, заброс блиндажей гранатами и ликвидацию оккупантов в их укрытиях.
На видео можно услышать, как один из бойцов спрашивает: "Ты включил GoProшку? Вот парилка".
"В новом видео — зачистка российских позиций и уничтожение вражеской пехоты. Стрелковые бои на расстоянии менее 10 метров, заброс блиндажей гранатами и ликвидация оккупантов в их норах", — говорится в сообщении.
ВНИМАНИЕ! Видео содержит кадры боевых действий и рекомендуется для просмотра лицам старше 18 лет.
Ранее мы писали, что бойцам ВСУ удалось уничтожить 1200 человек личного состава РФ.
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