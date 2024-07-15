ЗСУ знищили відомий російський танк Прорив — відео

Знищення російського танку "Прорив". Фото: скришот відео 72-ої бригади

Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупантам. Бійці 72-ї Окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців знищили дороговартісний танк ворога.

Про це повідомили пресслужба бригади та оперативного командування "Північ" у понеділок, 15 липня.

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Бійці окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців спалили гордість російського оборонпрому — танк Т-90М "Прорив".

Бронемашина вартістю в 4,5 мільйони доларів здетонувала після влучної зустрічі з українським дроном.

У бригаді додали, що в Росії змогли зібрати лише сотню таких танків з моменту їх створення. Тобто, за сім років.