ЗСУ знищили відомий російський танк Прорив — відео

"А горять вони 5 хвилин", — підкреслили захисники.
Ми писали, що українські військові продовжують ліквідувати загарбників, їхню техніку і зброю. Протягом минулої доби бійцям ЗСУ вдалося знищити 1200 осіб особового складу РФ.
Нагадаємо, російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.
Також ворог продовжує атакувати кожен із напрямків. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 114 бойових зіткнень.