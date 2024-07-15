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Російська гордість танк "Прорив" за 4,5 млн доларів перетворився на брухт — ЗСУ показали відео

15 липня 2024 14:01
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
ЗСУ знищили відомий російський танк Прорив — відео
Знищення російського танку "Прорив". Фото: скришот відео 72-ої бригади
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупантам. Бійці 72-ї Окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців знищили дороговартісний танк ворога.

Про це повідомили пресслужба бригади та оперативного командування "Північ" у понеділок, 15 липня.

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Бійці окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців спалили гордість російського оборонпрому — танк Т-90М "Прорив". 

Бронемашина вартістю в 4,5 мільйони доларів здетонувала після влучної зустрічі з українським дроном.

У бригаді додали, що в Росії змогли зібрати лише сотню таких танків з моменту їх створення. Тобто, за сім років.

"А горять вони 5 хвилин", — підкреслили захисники.

Ми писали, що українські військові продовжують ліквідувати загарбників, їхню техніку і зброю. Протягом минулої доби бійцям ЗСУ вдалося знищити 1200 осіб особового складу РФ. 

Нагадаємо, російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.

Також ворог продовжує атакувати кожен із напрямків. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 114 бойових зіткнень.

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